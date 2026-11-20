Сегодня у человека все больше источников информации о здоровье. Но кому доверять, когда речь идет о лекарствах? Этот вопрос стал одним из центральных на дискуссионной сессии Комитета фармкоммуникаций АКАР, которая прошла в рамках Национального рекламного форума (НРФ).

Специальным гостем встречи стала Елена Малышева — врач-терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале. Модераторами дискуссии выступил Александр Оганджанян, председатель совета директоров TWIGA CG, сопредседатель Комитета фармкоммуникаций АКАР. Вместе с участниками они обсудили, как меняется взаимодействие фармацевтических компаний с врачами и пациентами.

Почему медицинскую информацию важно объяснять понятно

Елена Малышева обратила внимание на то, что разговор о здоровье требует серьезной подготовки и медицинской экспертизы. Недостаточно просто знать маркетинговые инструменты: чтобы говорить с врачами и пациентами, важно разбираться в медицинской теме, опираться на научные данные и доказательства.

Отдельно Малышева отметила проблему сложного профессионального языка. Информация о здоровье должна быть понятной человеку, а не перегруженной терминами и сложными формулировками.

При этом ограничения на прямую рекламу рецептурных препаратов не означают, что фармацевтические компании не могут рассказывать о заболеваниях и привлекать внимание к важным медицинским проблемам. Как отметила Малышева: «Существует миллион возможностей рассказать о проблеме и сконцентрировать внимание людей на чем-то».

Нейросети становятся новым источником информации

Отдельной темой обсуждения стала роль искусственного интеллекта. Ирина Романова обратила внимание на то, что люди уже обращаются к нейросетям с вопросами о здоровье и препаратах. Для фармацевтических компаний это новый канал взаимодействия с аудиторией, который меняет привычную картину коммуникаций.

Что важно человеку при выборе препарата

Никита Пуния, вице-президент по коммерции Pharmasyntez Group, говорил о том, что при разработке и продвижении препаратов важно понимать, какую пользу продукт приносит пациенту. Среди значимых характеристик он выделил эффективность, безопасность, переносимость и удобство применения.

Борис Попов, генеральный директор аптечной сети «Ригла-Здравсити», затронул тему взаимодействия аптечной сети с покупателями. В частности, он рассказал о клиентской базе программы лояльности, насчитывающей 30 миллионов человек, и о том, какую ценность компания может создавать для этих покупателей.

Как формируется доверие к информации

Галина Аникина, управляющий директор MEDIA FIRST, рассказала о том, как меняются источники рекомендаций и доверия. Она обратила внимание на так называемые «пузыри доверия» — небольшие сообщества друзей, коллег и единомышленников, внутри которых люди обмениваются мнениями и советами.

Такие личные рекомендации становятся ещё одним фактором, влияющим на отношение человека к информации о здоровье и выбор препаратов.

В условиях, когда человек получает информацию о здоровье из самых разных источников, особенно важно уметь отличать профессиональную медицинскую экспертизу от мнений и рекомендаций, не подкрепленных доказательствами.