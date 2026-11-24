19 ноября в редакции АиФ на Мясницкой, 42 прошел День консультаций для лидеров НКО. Присутствовали 53 человека из 18 городов, и ни один из них не скучал.
Найти друг друга
Представьте зал, где директор НКО из Челябинска через десять минут после начала уже обменивается контактами с коллегой из Казани. Самый скромный участник стоит перед всеми и ярко, увлекательно и неожиданно для себя рассказывает самое личное о себе и самое интересное о своей НКО. Тут же находятся партнёры, готовые помочь. Так начался День консультаций для НКО 19 ноября, куда все пришли с вопросами, а ушли с планами.
Лев Каграманян, управляющий партнер брендингового Агентства культурных и социальных проектов, создатель лаборатории «Штаб культуры» и один из экспертов этого дня, взял на себя роль ведущего. Уже за первые полчаса он буквально перетасовал весь зал. Лев пересаживал участников, раздавал анкеты для знакомства и вытаскивал к микрофону даже тех, кто планировал тихо отсидеться за дальним столом. А главное — тут же, на ходу, замечал: кому из присутствующих стоит немедленно познакомиться, у кого из соседей найдется ответ на ваш вопрос и какие НКО из разных городов могли бы сделать общий проект.
Неформальные анкеты и формат «выйдите и расскажите, кто вы и кого ищете» участники потом хвалили отдельно: Лев, спасибо — после такого начала никому уже не было неловко.
Ответы на все вопросы
На День консультаций для НКО зарегистрировались десятки людей из самых разных регионов. На Мясницкую, 42 прибыли 53 человека, 42 из которых — издалека. Были люди из Абакана, Краснодара, Севастополя, Челябинска, Самары, Оренбурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Калуги, Владимира, Улан-Удэ, Ярославля, Барнаула и Казани...
С участниками работали восемь экспертов, а весь день прошел очень офлайново и аналогово: без записи, зато с полным погружением в общение и работу. За экспертными столами говорили о многом:
- как строить команду и не бояться конфликтов;
- как придумывать социальные медиапроекты и искать софинансирование в грантовых конкурсах;
- как упаковать социальную идею для благотворителя, работать с персональными данными и с ИИ, растить число регулярных доноров и оценивать социальный эффект;
- как писать фандрайзинговые тексты и продвигать себя в соцсетях.
Разговаривали и обсуждали каждую тему буквально до хрипоты.
Директор благотворительного фонда фонда Марина Камараули считает, что главным в этом дне был сам формат. За её столом говорили о командной работе и людях в НКО, о том, как их слышать и вести за собой, и о том, что любое дело руководитель начинает с себя.
«С нашими коллегами по добрым делам не нужны лекции и монологи с трибуны. Необходим диалог, где каждый может не только задавать вопросы, но и делиться своими мыслями и опытом», — считает Марина Камараули.
Спасибо организаторам!
«Но о чем бы мы ни говорили сегодня, мы все говорили о самом главном — о людях. Потому что важнее этого ничего нет в нашей работе», — Ольга Филиппова, руководитель Департамента внедрения новых проектов ИД «Аргументы и Факты».
«Вы все здесь делаете потрясающие дела. Поэтому не стесняйтесь рассказывать о них и предлагать свои идеи, используя бизнес-приемы и маркетинговое мышление», — советовала Анна Дронова-Зиганшина, эксперт в сфере рекламы и коммуникаций, продюсер социокультурных проектов.
«А если вы до сих пор стеснялись оценивать социальный эффект от своей работы, то у меня для вас убедительный призыв: начните делать это прямо сейчас!» — Анастасия Юркина, руководитель отдела ведения проектов БФ «АиФ. Доброе сердце».
Лучше всего настроение этого дня показывает такой итог: к экспертам и коллегам из других городов приходили с парой вопросов, а уходили со списком новых задач и планов. После рабочей части были веселый квиз и неформальное общение, но расходиться и после них никто не торопился. Вот что говорили участники:
— Спасибо огромное всем организаторам за это крутейшее мероприятие! Такой заряд, что хочется свернуть горы.
— Я не только получила ответы, за которыми пришла, но и у меня появилось... еще больше вопросов! И хотя объем запланированной работы немного пугает, но то, куда мы можем прийти в итоге, мотивирует.
— Не успела вас обнять на прощание и сказать, что восхищаюсь вашей работой. Удачи вам от всего сердца.
— Очень хочется оставаться на связи.
А наш директор подвела итог буквально грузинским тостом: «За дни, воспоминания о которых нас согревают! Это и был тот самый день».
До встречи в Манеже
Если 19 ноября было днем ваших вопросов, то 30 ноября станет днем больших историй. Тематический день ИД «Аргументы и Факты» в «Манеже» соберет лидеров НКО, журналистов, продюсеров документального кино и авторов цифровых проектов, чтобы показать, как медиа объединяют людей вокруг милосердия, помощи детям и семьям, сохранения наследия и просвещения. Каждый выступающий привезет свой проект и покажет его на экране, поэтому разговор пойдет о том, что уже работает: как история одного человека собирает вокруг себя читателей, волонтеров и благотворителей и как публикация получает продолжение в жизни героя.
30 ноября 2026 года, 11:00–18:00
Центральный выставочный зал «Манеж», Москва, Манежная площадь, дом 1
Регистрация по ссылке: aifdobroeserdce.timepad.ru
До скорой встречи, друзья!
Команда «АиФ. Доброе сердце» и проекта «Формула успеха»
Форум организован благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» совместно с издательским домом «Аргументы и Факты» при поддержке Фонда президентских грантов.