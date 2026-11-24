19 ноября в редакции АиФ на Мясницкой, 42 прошел День консультаций для лидеров НКО. Присутствовали 53 человека из 18 городов, и ни один из них не скучал.

Найти друг друга

Представьте зал, где директор НКО из Челябинска через десять минут после начала уже обменивается контактами с коллегой из Казани. Самый скромный участник стоит перед всеми и ярко, увлекательно и неожиданно для себя рассказывает самое личное о себе и самое интересное о своей НКО. Тут же находятся партнёры, готовые помочь. Так начался День консультаций для НКО 19 ноября, куда все пришли с вопросами, а ушли с планами.

Эксперты Лев Каграманян, Ксения Духова, Марина Камараули, Ольга Филиппова, Анна Дронова. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Лев Каграманян, управляющий партнер брендингового Агентства культурных и социальных проектов, создатель лаборатории «Штаб культуры» и один из экспертов этого дня, взял на себя роль ведущего. Уже за первые полчаса он буквально перетасовал весь зал. Лев пересаживал участников, раздавал анкеты для знакомства и вытаскивал к микрофону даже тех, кто планировал тихо отсидеться за дальним столом. А главное — тут же, на ходу, замечал: кому из присутствующих стоит немедленно познакомиться, у кого из соседей найдется ответ на ваш вопрос и какие НКО из разных городов могли бы сделать общий проект.

Неформальные анкеты и формат «выйдите и расскажите, кто вы и кого ищете» участники потом хвалили отдельно: Лев, спасибо — после такого начала никому уже не было неловко.

Лев Каграманян, управляющий партнер брендингового Агентства культурных и социальных проектов и создатель лаборатории «Штаб культуры». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Ответы на все вопросы

На День консультаций для НКО зарегистрировались десятки людей из самых разных регионов. На Мясницкую, 42 прибыли 53 человека, 42 из которых — издалека. Были люди из Абакана, Краснодара, Севастополя, Челябинска, Самары, Оренбурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Калуги, Владимира, Улан-Удэ, Ярославля, Барнаула и Казани...

С участниками работали восемь экспертов, а весь день прошел очень офлайново и аналогово: без записи, зато с полным погружением в общение и работу. За экспертными столами говорили о многом:

как строить команду и не бояться конфликтов;

как придумывать социальные медиапроекты и искать софинансирование в грантовых конкурсах;

как упаковать социальную идею для благотворителя, работать с персональными данными и с ИИ, растить число регулярных доноров и оценивать социальный эффект;

как писать фандрайзинговые тексты и продвигать себя в соцсетях.

Директор благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Марина Камараули. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Разговаривали и обсуждали каждую тему буквально до хрипоты.

Директор благотворительного фонда фонда Марина Камараули считает, что главным в этом дне был сам формат. За её столом говорили о командной работе и людях в НКО, о том, как их слышать и вести за собой, и о том, что любое дело руководитель начинает с себя.

«С нашими коллегами по добрым делам не нужны лекции и монологи с трибуны. Необходим диалог, где каждый может не только задавать вопросы, но и делиться своими мыслями и опытом», — считает Марина Камараули.

Спасибо организаторам!

«Но о чем бы мы ни говорили сегодня, мы все говорили о самом главном — о людях. Потому что важнее этого ничего нет в нашей работе», — Ольга Филиппова, руководитель Департамента внедрения новых проектов ИД «Аргументы и Факты».

Ольга Филиппова, руководитель Департамента внедрения новых проектов ИД «Аргументы и Факты». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«Вы все здесь делаете потрясающие дела. Поэтому не стесняйтесь рассказывать о них и предлагать свои идеи, используя бизнес-приемы и маркетинговое мышление», — советовала Анна Дронова-Зиганшина, эксперт в сфере рекламы и коммуникаций, продюсер социокультурных проектов.

Анна Дронова-Зиганшина, эксперт в сфере рекламы и коммуникаций, продюсер социокультурных проектов. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«А если вы до сих пор стеснялись оценивать социальный эффект от своей работы, то у меня для вас убедительный призыв: начните делать это прямо сейчас!» — Анастасия Юркина, руководитель отдела ведения проектов БФ «АиФ. Доброе сердце».

Лучше всего настроение этого дня показывает такой итог: к экспертам и коллегам из других городов приходили с парой вопросов, а уходили со списком новых задач и планов. После рабочей части были веселый квиз и неформальное общение, но расходиться и после них никто не торопился. Вот что говорили участники:

Анастасия Юркина, руководитель отдела ведения проектов БФ «АиФ. Доброе сердце». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

— Спасибо огромное всем организаторам за это крутейшее мероприятие! Такой заряд, что хочется свернуть горы.

— Я не только получила ответы, за которыми пришла, но и у меня появилось... еще больше вопросов! И хотя объем запланированной работы немного пугает, но то, куда мы можем прийти в итоге, мотивирует.

— Не успела вас обнять на прощание и сказать, что восхищаюсь вашей работой. Удачи вам от всего сердца.

— Очень хочется оставаться на связи.

А наш директор подвела итог буквально грузинским тостом: «За дни, воспоминания о которых нас согревают! Это и был тот самый день».

До встречи в Манеже

Если 19 ноября было днем ваших вопросов, то 30 ноября станет днем больших историй. Тематический день ИД «Аргументы и Факты» в «Манеже» соберет лидеров НКО, журналистов, продюсеров документального кино и авторов цифровых проектов, чтобы показать, как медиа объединяют людей вокруг милосердия, помощи детям и семьям, сохранения наследия и просвещения. Каждый выступающий привезет свой проект и покажет его на экране, поэтому разговор пойдет о том, что уже работает: как история одного человека собирает вокруг себя читателей, волонтеров и благотворителей и как публикация получает продолжение в жизни героя.

30 ноября 2026 года, 11:00–18:00

Центральный выставочный зал «Манеж», Москва, Манежная площадь, дом 1

Регистрация по ссылке: aifdobroeserdce.timepad.ru

До скорой встречи, друзья!

Команда «АиФ. Доброе сердце» и проекта «Формула успеха»

Форум организован благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» совместно с издательским домом «Аргументы и Факты» при поддержке Фонда президентских грантов.