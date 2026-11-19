Часть решений человек вполне успешно делегировал технике и технологиям. И хотя сегодня за нас ищут, сравнивают и предлагают, желание купить, довериться бренду и поверить в историю автоматизировать невозможно. Поэтому в рекламе ищут не «самый технологичный путь», а баланс. Идея в том, чтобы «машины» брали на себя рутину, но смыслы оставались живыми и узнаваемыми.

Тему такого равновесия в том числе обсуждали на юбилейном Национальном рекламном форуме (НРФ’10). В этом году он длился 3 дня и, согласно оценкам организаторов, объединил около 7 тысяч участников.

Ценности в рекламе

Стратегическая сессия в начале форума была посвящена подведению десятилетних итогов отрасли. Генеральный директор ГПМ Реклама Екатерина Веселкова привела показательную динамику: если в 2016 году объём рекламного рынка составлял 360 миллиардов рублей, то сегодня он приблизился к отметке в 1 триллион рублей.

Одна из главных линий форума — связь рекламы и ценностного контекста. На обсуждении меморандума о традиционных духовно-нравственных ценностях эксперты проанализировали 355 проектов за 2023-2025 годы и выделили 12 победителей в 10 номинациях. К инициативе АКАР присоединились 13 крупных фестивалей и конкурсов.

Исследование культурного кода от «Газпром-Медиа Холдинга» подтвердило, что современный зритель ищет баланс. Генеральный директор компании Александр Жаров подчеркнул, что важны и патриотические истории, и развлекательный контент, который помогает снять напряжение. Образ героя тоже имеет чёткие черты: стойкость, справедливость, широта души и при этом максимальная близость к зрителю. Он должен быть «своим», понятным в бытовых делах, а не абстрактным идеалом.

Ещё один важный вывод касался качества рекламы вне зависимости от эпохи. По словам генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ) Светланы Балановой, нейроисследование с применением айтрекеров, биобраслета и ЭЭГ показало, что успех ролика не определяется временем его создания. Решающими факторами стали попадание в особенности поколений аудитории, сильная завязка, отсутствие визуального перегруза и заметность бренда в кадре. Это снимает ностальгические мифы о «золотой эпохе» рекламы и переводит фокус на универсальные принципы эффективной коммуникации.

ИИ и люди

Тема ИИ стала одной из центральных. Речь шла не о вспомогательных инструментах, а о формировании нового рынка продвижения. Повестка сместилась к взаимодействию с ИИ-агентами. Они всё чаще берут на себя поиск, сравнение и покупку товаров, становясь новой целевой аудиторией для брендов.

Так, старший вице-президент Сбера Владислав Крейнин и гендиректор СберМаркетинга Дмитрий Орченко рассказали, что в банке уже более 200 сотрудников развивают ИИ-агентов для автоматизации 49 ключевых маркетинговых функций, а доля контента, создаваемого с помощью ИИ, планируется к росту с 40% до 80%.

При этом эксперты подчёркивают, что автоматизация не отменяет «человекоцентричности». Директор по продуктам и ИИ Яндекс Рекламы Алексей Штоколов отметил рост сегмента B2A (Business to Agent) и необходимость «агентной вёрстки» — структурированных данных и верифицируемых преимуществ продукта. Однако управляющий директор «X5 Медиа» Каролина Соколова обозначила важный противовес: по мере того, как ИИ берёт на себя рутину выбора, особую ценность приобретает офлайн-опыт. Эмоции, впечатления и живое взаимодействие становятся той территорией, где бренды могут по-настоящему отличаться.

Свежие тенденции

Меняется и роль агентства. Как отметил генеральный директор группы АДВ Андрей Чуваев, из исполнителя медиапланов он превратился, скорее, в архитектора, который помогает бренду перестраивать маркетинг под новые «несущие конструкции» рынка. Это требует иного набора компетенций: от работы с данными до управления рисками и интеграции технологий в бизнес-процессы.

Видеоформат прочно вошёл в повседневную рутину. Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская сообщила, что почти каждый пользователь (92%) смотрит видео каждую неделю, а для подавляющего большинства маркетологов (93%) такой контент является обязательным элементом стратегии. При этом всё больше зрителей (39%) предпочитают смотреть телепрограммы не в прямом эфире, а онлайн — в записи или через интернет. Кроме того, люди всё охотнее доверяют авторам, создающим контент для узкой аудитории, а социальная коммерция стремительно набирает обороты.

Отдельный блок дискуссий прошёл в рамках Консилиума РБК «Человек будущего». Эксперты из сфер экономики, образования, медицины и культуры сошлись в том, что современный потребитель испытывает высокую психологическую нагрузку и страдает от «дефицита долгосрочного планирования». В этих условиях главными ответами со стороны брендов должны стать доказательность, стабильность смыслов, партнёрство и искренняя коммуникация.