На медиафасадах МАЕР в разных регионах России появились фотографии животных — обитателей дикой природы из разных мест нашей страны с цитатами о них участников мультимедийного проекта «Хранители живой природы», созданного благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» в партнёрстве с издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда природы (ПФП).
На сайте проекта собрано много интересной информации о мире дикой природы, а яркие профессиональные фотографии погружают в её красоту, показывая, какое бесценное богатство досталось нам. Кроме того, проект знакомит со 100 хранителями живой природы — людьми, которые своим трудом сохраняют природное богатство для нас и наших потомков. Это инспекторы заповедников и лесной охраны, учёные и волонтёры. Информационную кампанию АиФ «Хранители живой природы» медиахолдинг МАЕР запустил в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Казани, Краснодаре, Анапе, Сочи, Тюмени, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижним Новгороде, Волгограде, Челябинске, Уфе и Ярославле.
В рекламной кампании на медиафасадах представлены 25 обитателей дикой природы из разных уголков страны и приведены цитаты их хранителей.
«Дальневосточный леопард, кольский песец, лошадь Пржевальского, сайгак — обитатель астраханских степей или тихоокеанский серый кит. Все эти животные нуждаются в защите. И хорошо, что есть люди, которые это понимают и заботятся о них. Многие хранители живой природы годами исследуют редкие виды, защищают места их обитания, выхаживают детёнышей. Но зачастую широкому кругу людей о них ничего не известно. Наш проект привлёк внимание к их работе и показал уязвимость живого мира.
Появление строгих и грациозных, очаровательных и забавных зверей и птиц на медиафасадах МАЕР с цитатами и именами их хранителей — хороший вариант привлечь внимание к природе и проекту широкой аудитории. Быть может, кто-то вдохновится примерами наших героев и пополнит ряды хранителей», — говорит руководитель проекта, первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина.
«АиФ» благодарен компании МАЕР, разделяющей наше отношение к социальным проектам и ставшей партнёром рекламной кампании мультимедийного проекта «Хранители живой природы».
«Благородный олень — наше культурное и природное наследие», — утверждает Амаль Самерханова, начальник отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Виштынецкий» в Калининградской области.
«Дельфины — душа Чёрного моря», — уверена Анна Субботина, заместитель генерального директора экологического фонда «Чистые моря», руководитель проекта «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить».
«Совы — хрупкое звено экосистемы, которое нужно сохранять», — считает Сергей Семёнов, руководитель проекта «Совиный Бор» из Нижнего Новгорода.
Также участниками рекламной кампании, которая продлится с 23 ноября до 29 ноября, стали:
- Виктор Бардюк, директор национального парка «Земля леопарда» из Владивостока;
- Александр Бурдин, руководитель «Русского проекта по серым китам» из Владивостока;
- Александр Мищенко, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН;
- Владимир Калмыков, директор дирекции для обеспечения функционирования природного заказника «Степной» Астраханской области;
- Александра Хлопотова, директор Висимского государственного природного биосферного заповедника Свердловской области;
- Михаил Морозов, координатор программы «Изучение, сохранение и размножение манула»;
- Надежда Захарова, руководитель проекта «Дюкун — речная выдра: современное состояние и проблемы сохранения на северо-востоке России», из Казани;
- Виталий Рябцев, участник научного экспертного совета Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы;
- Мадина Сланова, координатор проекта «Хранитель гор и хозяин лесов — кавказский барс и зубр», из Алании;
- Арина Бобкова, руководитель проектов фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»;
- Сергей Семёнов, руководитель проекта «Совиный Бор», из Нижнего Новгорода;
- Сергей Суров, руководитель проекта по реинтродукции дикого лесного северного оленя в заповеднике «Керженский» Нижегородской области;
- Елена Линник, заместитель директора по научной работе государственного заповедника «Курильский»;
- Виктор Непомнящий, директор государственного природного заповедника «Хакасский»;
- Александр Краснощёков, директор центра развития национальной культуры и эколого-просветительской деятельности «Александровский сад», из Москвы;
- Андрей Баздырев, директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж»;
- Дмитрий Ким, руководитель АНО «Хоспис для крупных кошек «Дом Тигра», из Санкт-Петербурга;
- Мария Иванова, руководитель проекта «Ипотечная программа для сплюшек», из Тюмени;
- Алексей Верещагин, основатель и руководитель Центра изучения псовых «Хати», из Тверской области;
- Валентина Ситникова, научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН;
- Александр Решетов, директор национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области;
- Андрей Лисовский, руководитель проекта «Млекопитающие России».