На медиафасадах МАЕР в разных регионах России появились фотографии животных — обитателей дикой природы из разных мест нашей страны с цитатами о них участников мультимедийного проекта «Хранители живой природы», созданного благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» в партнёрстве с издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда природы (ПФП).

На сайте проекта собрано много интересной информации о мире дикой природы, а яркие профессиональные фотографии погружают в её красоту, показывая, какое бесценное богатство досталось нам. Кроме того, проект знакомит со 100 хранителями живой природы — людьми, которые своим трудом сохраняют природное богатство для нас и наших потомков. Это инспекторы заповедников и лесной охраны, учёные и волонтёры. Информационную кампанию АиФ «Хранители живой природы» медиахолдинг МАЕР запустил в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Казани, Краснодаре, Анапе, Сочи, Тюмени, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижним Новгороде, Волгограде, Челябинске, Уфе и Ярославле.

В рекламной кампании на медиафасадах представлены 25 обитателей дикой природы из разных уголков страны и приведены цитаты их хранителей.

«Дальневосточный леопард, кольский песец, лошадь Пржевальского, сайгак — обитатель астраханских степей или тихоокеанский серый кит. Все эти животные нуждаются в защите. И хорошо, что есть люди, которые это понимают и заботятся о них. Многие хранители живой природы годами исследуют редкие виды, защищают места их обитания, выхаживают детёнышей. Но зачастую широкому кругу людей о них ничего не известно. Наш проект привлёк внимание к их работе и показал уязвимость живого мира.

Появление строгих и грациозных, очаровательных и забавных зверей и птиц на медиафасадах МАЕР с цитатами и именами их хранителей — хороший вариант привлечь внимание к природе и проекту широкой аудитории. Быть может, кто-то вдохновится примерами наших героев и пополнит ряды хранителей», — говорит руководитель проекта, первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина.

«АиФ» благодарен компании МАЕР, разделяющей наше отношение к социальным проектам и ставшей партнёром рекламной кампании мультимедийного проекта «Хранители живой природы».

«Благородный олень — наше культурное и природное наследие», — утверждает Амаль Самерханова, начальник отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Виштынецкий» в Калининградской области.

«Дельфины — душа Чёрного моря», — уверена Анна Субботина, заместитель генерального директора экологического фонда «Чистые моря», руководитель проекта «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить».

«Совы — хрупкое звено экосистемы, которое нужно сохранять», — считает Сергей Семёнов, руководитель проекта «Совиный Бор» из Нижнего Новгорода.

Также участниками рекламной кампании, которая продлится с 23 ноября до 29 ноября, стали: