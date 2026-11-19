Когда молодые люди пробуют себя в медиа и творчестве, они не только осваивают новые навыки, но и учатся замечать важное в повседневности, бережно работать с историей и культурой своего региона. А ещё ребята постепенно понимают, что их «свежий» взгляд на привычные вещи помогает увидеть то, что давно перестали замечать взрослые.

«Показать красоту нашей страны»

Возможность рассказать о своём крае по-новому дал участникам образовательный проект «Первые в медиа. Я — страна». Финал его третьего сезона и награждение победителей прошли в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. Перед торжественной церемонией участники провели в городе 3 дня. Здесь они прогулялись по знаковым местам во время обзорной экскурсии, осмотрели Музей мирового океана, где поднялись на борт корабля «Витязь» и побывали внутри подводной лодки.

«Впервые финал проходит не в Москве. Я хочу выразить благодарность Движению Первых за ту работу, которую они проводят по вовлечению молодёжи. Для меня особенно приятно, что молодые ребята интересуются нашей профессией, работой в медиа. Я традиционно желаю кому-нибудь из вас попасть на работу в наш медиахолдинг. Будет не скучно, это совершенно точно, — обратился к победителям генеральный директор «Вечерней Москвы» Георгий Рудницкий.

Финалистов также поприветствовал и поздравил депутат Законодательного собрания Калининградской области, ветеран специальной военной операции, председатель совета регионального отделения Движения Первых Кирилл Сутыка.

«Вы сделали этот шаг, прошли определенную ступень в своей жизни, добились немалых успехов. Тем более сейчас век информационных технологий, медиа и нейросети — это важная ниша в нашей жизни. Особенно радует, что конкурс был основан на истории ваших родных городов. Память для нас очень важна, с нашей тысячелетней историей мы должны с помощью вас показать красоту нашей страны, — отметил он.

Приятные сюрпризы

С музыкальными номерами перед победителями выступили студентка калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова Диана Панахова, участники студии эстрадного вокала «Камертон» Лев Литвинов и Валерия Канухина, а также руководитель проектов регионального отделения Движения Первых Алёна Шадрова, исполнившая песню «Матушка земля».

Все участники попробовали себя в непростой технике офорта на мастер-классе от филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Ребята разобрались, как наносить краску и работать с печатным станком, и сделали собственные открытки. Тема была одна — многообразие народов России, но открытки у всех получились совершенно разными. Победителям конкурса вручили памятные подарки.

Кстати:

«Первые в медиа. Я — страна» проводится при грантовой поддержке Движения Первых. Его проекты реализуются по национальному проекту «Молодёжь и дети», в частности федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия — страна возможностей».