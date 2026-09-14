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Мать считавшегося погибшим бойца рассказала о его возвращении из плена

Виталий Тимкив / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Мать военнослужащего Александра, которого девять месяцев считали погибшим, рассказала RT о его возвращении домой после обмена и заявила, что в плену сына пытали.

По словам женщины, с ней связались с неизвестного номера и прислали фотографии раненого Александра. Она утверждает, что за его освобождение украинские боевики потребовали 200 тыс. рублей.

«Они его вот так раскинули, ноги все изуродованные, всё сожжено. Там катетер стоит, капельница какая-то», — рассказала мать бойца.

Чтобы добиться помощи, женщина обратилась к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой и передала ей переписку и фотографии сына. По её словам, материалы затем представили на встрече с участием представителей Красного Креста и Минобороны.

Александр вернулся домой в августе после обмена. Его мать призналась, что продолжала бороться за сына благодаря поддержке семьи. Помимо Александра, у неё ещё пятеро детей, двое из которых также участвуют в СВО.
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