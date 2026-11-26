Американский предприниматель Илон Маск пообещал передать каждому ребенку в США по две акции космической компании SpaceX. Об этом он написал в социальной сети X*.

По словам бизнесмена, одну акцию предоставит сама компания, а вторую он подарит от своего имени.

SpaceX — американский производитель космической техники, основанный Маском в 2002 году. В феврале 2026 года компания объединилась с другой принадлежащей предпринимателю структурой — xAI.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.