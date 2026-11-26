Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил в Палату представителей Национального собрания законопроект об амнистии, приуроченной к Году белорусской женщины. В первую очередь мера затронет отдельные категории осужденных женщин, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

В перечень тех, кто может рассчитывать на амнистию, вошли женщины, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетные матери, беременные, пенсионерки и женщины с инвалидностью. Также законопроект предусматривает возможность смягчения наказания для осужденных за преступления, совершенные по неосторожности. Амнистия коснется и мужчин, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними.

2026 год Лукашенко объявил Годом белорусской женщины. Соответствующий указ был подписан в начале года. Его целью стало формирование национального образа женщины-труженицы, а также популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества.

В основу нового законопроекта, как подчеркивается в сообщении, положены принципы гуманизма и уважения к женщинам и материнству. Инициатива призвана, в частности, ускорить возвращение несовершеннолетних граждан к матерям и бабушкам, а осужденных женщин — к своим детям.