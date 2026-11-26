Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о необходимости отправить войска стран «коалиции желающих» на Украину до заключения мира. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что за этим предложением стоит не только военное лобби, но и неформальный раздел Украины на сферы влияния — с конкретными «аппетитами» Лондона, Берлина и Парижа.

«Проводник идей военного лобби»

По словам Олега Иванникова, заявление Джонсона далеко не случайно.

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«Борис Джонсон является проводником идей военного лобби, которое заинтересовано не только в бюджетах, включающих поставки вооружения Украины, его производства, перевода ВПК Великобритании на военное русло и получение сверхдоходов от торговли оружием, но и неформальном разделе Украины на сферы влияния, в том числе. С учетом задействованного инструмента — "коалиции желающих" — уже сегодня можно говорить о том, что Великобритания, Германия и Франция готовы разделить Западную Украину. Это и хотел сказать Борис Джонсон, когда сообщал о возможности посылки британских войск на Украину для первоначального этапа», — объяснил он.

Кто претендует на Киев, Львов и Одесса

По словам Олега Иванникова, Великобритания традиционно будет отстаивать те регионы, которые ей интересны.

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«Англия претендует на центральную Украину, в том числе Киев. Это обусловлено тем, что Англия пытается занять лидирующие позиции в "коалиции желающих" и стать модератором всего процесса. Сейчас идёт не только делёж территории Украины, но и определяются главенствующие роли, кто будет первым среди равных. Великобритания и пытается перетянуть на себя всю полноту процесса управления будущими новыми территориями», — сказал он.

Как отметил Иванников, Германия будет претендовать на Львовскую область и близлежащие регионы, Франция — на Одессу и Николаевскую область.

«Это все связано с событиями начала XX века и Первой мировой войной, когда эти государства входили в коалицию и фактически делили российскую империю. Те планы, которые не удалось осуществить 100 лет назад, пытаются осуществить сейчас, перезапустить возможность раздела территории», — добавил он.

Спецназ вместо «миротворцев»

Олег Иванников объяснил, что под предложением отправить на Украину войска НАТО Борис Джонсон имел в виду британский спецназ.

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«Предполагается послать на Украину британский спецназ и службы, которые будут заниматься подготовкой к расквартированию основного контингента. На начальном этапе речь идет о нескольких тысячах военнослужащих, которые, ступив на землю Украины, станут законной целью для российских вооружённых сил. Как ранее отметил президент России Владимир Путин, шансов у иностранных наёмников и регулярных войск выжить на Украине принципиально нет никаких, по ним будет нанесён удар высокоточным оружием», — отметил он.

Смертный приговор для британских генералов

Иванников поделился мнением, что Британия и Европа ещё не до конца осознают, что, отправляя своих военных на Украину, они фактически подпишут им смертный приговор.

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«После того как первые гробы с их военнослужащими придут в эти страны, когда это явление будет массовым, там вспыхнут протесты, которые сложно будет остановить. Общественное мнение Западной Европы и Великобритании совершенно не подготовлено к тому, чтобы встречать гробы своих военнослужащих с Украины в массовом порядке», — подчеркнул эксперт.

Заявление Джонсона о вводе на Украину войск «коалиции желающих» — это попытка закрепить за Лондоном лидирующую роль в разделе страны на сферы влияния, считает Иванников. Британия претендует на Киев и центральные районы, Германия — на Львов, Франция — на Одессу и Николаев, и эти «аппетиты» напрямую отсылают к планам столетней давности. Однако, как подчёркивает эксперт, руководители ЕС и Британии пока плохо представляют себе цену такого шага: первые же массовые отгрузки гробов с ликвидированными на Украине натовцами способны вызвать в Европе протесты, которые будет крайне сложно остановить. А для российских военных иностранные военнослужащие на украинской земле — законная цель, и это уже неоднократно подтверждал президент России.