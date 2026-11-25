Вильнюс может в одностороннем порядке аннулировать правовой статус тайваньского представительства, расположенного в литовской столице, при условии, что его наименование на китайском языке не изменят. Такое заявление сделал глава правительства республики Миндаугас Синкявичюс, передает литовская телерадиокомпания LRT.

Как отметил руководитель кабинета министров, действующее законодательство допускает не только расширение, но и сокращение перечня представительств, наделённых дипломатическим статусом.

«У государства есть определённые дискреционные правовые полномочия принимать односторонние решения», — отметил Синкявичюс.

Вместе с тем премьер акцентировал, что литовская сторона предпочла бы не использовать подобные инструменты, однако полностью такой вариант развития событий не отвергает.

Ранее поступала информация о том, что Вильнюс проводит консультации с Пекином и Тайбэем, пытаясь найти способы вывести отношения с китайской столицей на нормальный уровень. При этом Тайвань, невзирая на просьбу, поступившую от литовского внешнеполитического ведомства, отказался переименовывать своё представительство в Литве.