Выражения вроде «6-7» помогают подросткам обозначать принадлежность к своей группе и отделять её от взрослых, рассказал KP.RU лингвист, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«То есть, повторяя "6-7", мы понимаем друг друга и радуемся. А вы не понимаете нас и раздражаетесь», — объяснил учёный логику такой языковой игры.

По его словам, удовольствие приносит само обладание понятным своей компании знанием. Подобные выражения демонстрируют социальную функцию языка, даже если не несут самостоятельного смысла.

При этом популярность сленга не гарантирует его закрепления в литературной речи. Кронгауз предположил, что глагол «могнуть» останется модной вспышкой, а слово «воздухан» — в просторечии. По его оценке, яркая экспрессивность жаргонного слова одновременно может мешать его распространению за пределами привычной среды.