Заброшенный дом или дачу можно получить в собственность по механизму приобретательной давности, рассказал в интервью «360» замдиректора АНО «Центр развития законодательства», юрист Дмитрий Матюшенков.

По его словам, это можно сделать после 15 лет непрерывного и открытого владения недвижимостью. При этом все это время следует обращаться с недвижимостью, как с собственной - оплачивать коммунальные услуги, делать ремонт и ухаживать за участком и не скрывать своего владения, а затем ему нужно обратиться в суд с просьбой оформить имущество в собственность, пояснил Матюшенков.

Юрист рассказал, что в случае принятия судом положительного решения, человек должен зарегистрировать право собственности на дом в Росреестре.

Ранее эксперт по правовым вопросам Валентина Восканян рассказала, что квартира, приобретенная одним из партнеров до официальной регистрации брака в ипотеку, не становится общей собственностью даже если кредит гасили из семейного бюджета.