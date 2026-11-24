Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение продлить срок содержания под стражей криптоблогера Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама. Она останется в следственном изоляторе до 7 января 2027 года, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Федякину задержали в мае 2026 года. Ей вменяют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с получением дохода в особо крупном размере. По этому же делу был арестован предприниматель Гагик Гулакян. По версии суда, блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, однако присваивала полученные средства.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление Гулакяна, который сообщил об ущербе на сумму свыше 2 млрд рублей. При этом бывший офис-менеджер Федякиной Раиса Калягина рассказывала о конфликте между предпринимателем и блогером. По ее словам, Федякина вместе с братом обменивала рубли и доллары на криптовалюту, используя сделки по приобретению недвижимости в ОАЭ.