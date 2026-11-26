Гражданин Китая после восьми лет брака узнал, что ни одна из трёх дочерей не является его биологическим ребенком. 23 ноября суд расторг брак. Три девочки остались с матерью. Женщину обязали вернуть бывшему мужу 120 тысяч юаней, потраченных на содержание детей, выплатить 100 тысяч юаней компенсации морального вреда и покрыть расходы на генетическую экспертизу.

Поведение супруги вызывало сомнение

Вэй и его жена поженились в 2017 году. В браке родились три дочери: старшей сейчас восемь лет, младшим близнецам — по одному году. В апреле 2025 года Вэй наткнулся в интернете на новость о мужчине, который воспитывал неродного ребёнка. Поскольку у него давно были сомнения, возникшие из-за поведения супруги, он решил сделать тест на отцовство. Результаты показали, что мужчина не является биологическим отцом ни одной из трёх девочек.

Вэй обратился в суд, потребовав от жены более 310 тысяч юаней в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов на воспитание детей. Первое заседание состоялось в августе, однако супруги не смогли договориться о размере выплат и разделе долгов. 23 ноября суд разрешил супругам развестись, оставив всех троих детей с матерью. Женщину обязали вернуть бывшему мужу 120 тысяч юаней, выплаченных на содержание дочерей, а также выплатить 100 тысяч юаней в качестве компенсации морального вреда и покрыть расходы на генетическую экспертизу. Вэй заявил, что уважает решение суда, и, несмотря на пережитое, не разочаровался в институте брака.

Отец по умолчанию: что говорит закон

В китайском, как и в российском праве, действует презумпция отцовства: ребёнок, рождённый в браке, по умолчанию считается ребенком мужа. Однако при наличии достаточных доказательств, отец может обратиться в суд с иском об оспаривании отцовства.

Китайское законодательство не устанавливает срока исковой давности для исков об оспаривании отцовства. Теоретически даже спустя десятилетия можно добиться судебной защиты.

Непохожий на меня. Мама решила: сына подменили, но что показал ДНК-тест Подробнее

Сколько мужчин воспитывают чужих детей

В прессе описано немало подобных случаев. Однако нужно понимать, что те мужчины, которые добровольно проходят тест на отцовство, как правило, уже подозревают неладное, поэтому среди них доля тех, кто воспитывает чужого ребенка, заведомо выше. Российское исследование, проанализировавшее 3487 случаев установления отцовства, показало, что в 23,5% случаев мужчина не был биологическим отцом ребенка.

Американские данные за 2004 год дают похожую цифру — около 28%.

Но эти цифры нельзя экстраполировать на все семьи.

Если брать исследования на основе обычных семей, они дают совсем другие цифры.

Так, крупное шведское исследование, охватившее почти 2 миллиона семей, насчитало около 1,7% таких случаев. Аналогичное голландское исследование — менее 1%.

По данным медицинской генетики, в западных семьях этот показатель держится в пределах 1–2%. Обзор BBC Science Focus 2025 года даёт усреднённую оценку около 3%, а разброс между разными исследованиями — от 1% до 7%.

Так что история Вэя со статистической точки зрения является маловероятным событием.

ДНК рассудил. От россиянина потребовали алименты на чужих детей за 16 лет Подробнее

А как в России?

В российских судах и СМИ подобные истории всплывают регулярно. Одно из самых громких дел — омское, 2014 год. Тридцатидевятилетний капитан-механик, проработавший около десяти лет в пароходстве, после развода засомневался в отцовстве пятерых из шести детей: они родились, когда он был в навигации, и, по его словам, совсем не походили на него. Он приложил к иску справки о времени плавания и потребовал ДНК-экспертизу, которая обошлась в 46 тысяч рублей. Результат: мужчина не является биологическим отцом пятерых детей — только старшая дочь, рождённая ещё до брака, оказалась его. Суд исключил его имя из актовых записей ЗАГСа и освободил от выплаты алиментов. Мать детей на заседание не пришла.

В 2025 году собственную историю обнародовал шоумен Гоген Солнцев: в программе «ДНК» на НТВ выяснилось, что его годовалый сын Иван рождён не от него. Продолжение вышло недавно, в ноябре 2026-го: бывшая супруга «вспомнила» ночь со студентом Александром, его вызвали на проверку — и ДНК-тест показал, что отцом ребенка не является и он. То есть настоящего отца не знает даже мать. При этом сам Солнцев, по его словам, продолжает считать Ваню сыном и поддерживать его — хотя, как выяснилось в передаче, ещё до теста выплачивал бывшей жене по 100–200 тысяч в месяц.

Не всегда обман раскрывается сразу. Житель посёлка Чунский в Иркутской области почти 16 лет был уверен, что у него есть дочь: в 2008 году он признал отцовство по совместному заявлению с матерью ребёнка. Мужчина продолжал платить алименты и участвовать в её судьбе. Дочь росла, всё меньше походя на него, — и, когда ей исполнилось пятнадцать, он сделал тест. Отцовство не подтвердилось. Мужчина официально «вышел» из роли отца, а по образовавшемуся долгу в 450 тысяч рублей суд прекратил исполнительное производство.

Отдельная категория — схемы с документами. В Вичуге суды разоблачили сразу две истории: в одной жительница района за деньги вышла замуж за гражданина одной из стран Центральной Азии и записала на него рождённого в 2024-м ребёнка — ДНК-экспертиза показала, что «муж» отцом не является, и суд аннулировал брак и запись о рождении. В другой, более масштабной, 19-летняя вичужанка в 2022 году за вознаграждение оформила отцовство троих детей на граждан Китая, Таджикистана и Вьетнама — каждому ребёнку по «отцу» — в 2025-м получила два с половиной года условно за организацию незаконного пребывания иностранцев, а Вичугский городской суд исключил всех троих из свидетельств о рождении.

Масштаб явления хорошо виден на статистике петербургских судов. За первое полугодие 2025 года в них поступило 125 исков об оспаривании отцовства. Из уже рассмотренных 13 дел отцовство подтвердилось лишь у троих мужчин. За 2024 год было подано 211 заявлений: в 138 случаях экспертиза не подтвердила родство, ещё 17 истцов оказались «частично папами» — отцом как минимум одного ребенка в семье. Полное подтверждение родства получили только пятеро. Правда, важно помнить то же ограничение, что и в мировой статистике: в суд идут те, кто уже сомневается, поэтому доля «исключений» здесь заведомо выше, чем в случайных выборках.

Есть и юридическое отличие от китайского сюжета. Российское право, как и китайское, исходит из презумпции отцовства: ребёнок, рождённый в браке, по умолчанию считается ребенком мужа, а оспорить это можно в суде — причём по семейному кодексу у мужчины есть лишь год с момента, когда он узнал или должен был узнать, что не является отцом. Но главное различие — в последствиях. Китайский суд обязал бывшую супругу Вэя вернуть расходы на содержание детей и выплатить компенсацию морального вреда. В России выплаченные алименты, как правило, вернуть нельзя: по статье 116 Семейного кодекса обратно они не взыскиваются, если не доказано, что человек сообщал ложные сведения или представил подложные документы. Так что российские «Вэи» обычно выходят из суда лишь освобождёнными от будущих платежей — потраченное не возвращается.

Чья кровь? ДНК-тест помог раскрыть тайну о подмене в роддоме спустя 44 года Подробнее

Насколько надёжен анализ?

ДНК-тест на отцовство сравнивает генетические маркеры ребёнка и предполагаемого отца. Поскольку ребенок наследует половину ДНК от матери и половину от отца, лаборатория ищет совпадения аллелей (вариантов генов). Если у ребенка обнаруживаются аллели, которых нет у матери, они должны присутствовать у биологического отца.

Как проверяют отцовство?

Современный стандарт — анализ STR-маркеров — участков ДНК, где определённая последовательность нуклеотидов повторяется разное количество раз у разных людей.

Процедура выглядит так:

1. Обычно берут соскоб с внутренней стороны щеки (буккальный эпителий) у предполагаемого отца и ребенка. Иногда также берут образец у матери — это повышает точность и помогает исключить редкие мутации.

2. Из клеток выделяют ДНК и с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) копируют нужные STR-участки. Затем прибор (капиллярный электрофорез) определяет длину этих фрагментов, то есть количество повторов.

3. У ребенка для каждого маркера есть два аллеля: один от матери, другой от отца. Лаборатория проверяет, совпадает ли «отцовский» аллель ребенка с одним из аллелей предполагаемого отца.

Какой волос подходит для ДНК-теста на отцовство? Подробнее

Как трактуют результат

Если по всем исследованным маркерам аллели совпадают, вероятность отцовства составляет 99,9% и выше. Это максимально достижимое значение. 100% гарантии не бывает из-за статистической особенности метода.

Если обнаруживается несовпадение по двум или более маркерам, отцовство считается исключённым с вероятностью, также близкой к 100%.

Подобные анализы сдаются в двух вариантах: