С 2019 года в России действует переходный период повышения пенсионного возраста. Прежние пороги — 60 лет для мужчин и 55 для женщин — заменяются новыми значениями постепенно, год за годом. Очередная ступень добавляет по одному году к возрасту оформления страховой пенсии, а сами ступени приходятся на четные годы.

В 2026 году право на выплату по общим основаниям получают мужчины 1962 года рождения (64 года) и женщины 1967 года рождения (59 лет). Следующая возрастная группа — мужчины 1963-го и женщины 1968 года рождения — сможет обратиться за пенсией лишь в 2028-м. К этому моменту переходный период закончится, и возраст окончательно закрепится на отметках 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Стажи порядка. Как формируется наша пенсия? Подробнее

Почему 2027-й называют годом без новых пенсионеров?

Из-за особенностей графика 2027 год оказывается паузой между двумя этапами реформы: новой группы получателей, достигших общеустановленного возраста, в нем просто не появляется. Похожие промежутки уже были в 2023 и 2025 годах. При этом 2021 год к таким паузам не относится: во втором полугодии мужчины выходили на пенсию в 61 год и 6 месяцев, женщины — в 56 лет и 6 месяцев.

Однако отсутствие новых пенсионеров по возрасту не означает, что назначение выплат остановится.

Кому пенсию все же назначат в 2027 году?

В 2027 году решения о назначении пенсий будут выноситься, и их количество превысит миллион. Право на досрочный выход сохранится у ряда категорий граждан, сообщает пресс-служба Социального фонда РФ.

Досрочные пенсии за особые условия труда . Выплаты положены работникам вредных и тяжелых производств — шахтерам, морякам, летчикам, геологам, водителям общественного транспорта и другим представителям профессий, где пенсия назначается за выслугу лет или по достижении установленного возраста.

. Выплаты положены работникам вредных и тяжелых производств — шахтерам, морякам, летчикам, геологам, водителям общественного транспорта и другим представителям профессий, где пенсия назначается за выслугу лет или по достижении установленного возраста. Северный стаж . Пенсию получат и те, кто выработал необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

. Пенсию получат и те, кто выработал необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Социальные основания . Фонд продолжит назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца — их устанавливают тем, кто утратил трудоспособность или потерял близкого человека.

. Фонд продолжит назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца — их устанавливают тем, кто утратил трудоспособность или потерял близкого человека. Семейные льготы . Сохранятся выплаты многодетным матерям с тремя и более детьми и родителям детей-инвалидов.

. Сохранятся выплаты многодетным матерям с тремя и более детьми и родителям детей-инвалидов. Отложенное обращение. Оформить пенсию смогут и граждане, получившие право на нее раньше, но отложившие обращение за выплатой.

Кому проиндексируют пенсии в 2027 году? Подробнее

Что нужно для страховой пенсии?

Одного достижения возраста недостаточно: требуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Тем, кто не выполнил эти условия, придется ждать социальную пенсию по старости дольше. Недостающие баллы можно докупить. Неработающие граждане, самозанятые, ИП и те, за кого не перечисляются взносы, вправе добровольно платить взносы в Соцфонд. Докупить можно не более половины требуемого стажа — 7,5 года. Наемным работникам, за которых платит работодатель, инструмент недоступен. Смысл покупки — получить право на страховую выплату и выйти на нее на пять лет раньше социальной. Заявление подается через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.

Источники:

sfr.gov.ru

mk.ru