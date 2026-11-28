Декабрь приготовил россиянам сразу несколько важных новшеств. Одни получат ощутимую прибавку к пенсии, другие смогут воспользоваться расширенными льготами, а третьим предстоит столкнуться с новыми сборами и ужесточением правил. Aif.ru разобрался, что именно меняется и кому стоит быть особенно внимательным.

Пенсионные перерасчёты

Декабрьский перерасчёт затронет пенсионеров, у которых в ноябре появилось основание для прибавки. В их числе те, кому исполнилось 80 лет, кто впервые получил I группу инвалидности или завершил трудовую деятельность.

После 80-летия фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет на 9 584,69 рубля и составит 19 169,38 рубля. С учётом надбавки за уход в размере 1 413,86 рубля ежемесячная прибавка достигнет 10 998,55 рубля. Социальный фонд проведёт перерасчёт автоматически.

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При первичном установлении I группы инвалидности фиксированная выплата также удваивается. Если её уже увеличили вдвое, например, после 80-летия, вторую такую прибавку не начислят. Тем, кто уволился в ноябре, пенсию пересчитают с учётом индексаций, пропущенных за время работы.

Доплату за нетрудоспособного иждивенца оформляют по заявлению в Социальный фонд. Например, за ребёнка, который учится очно и находится на иждивении пенсионера, к страховой пенсии могут добавить около 3 194,90 рубля в месяц. Доплату рассчитывают максимум на троих иждивенцев. Для пенсий по государственному обеспечению размер надбавки может отличаться.

Имущественные налоги и НДФЛ

Налоговые уведомления за 2025 год нужно оплатить не позднее 1 декабря 2026 года. В них ФНС указывает начисления за жильё, землю и транспорт. В том же уведомлении могут быть две другие суммы — НДФЛ, который не удержал работодатель, и налог с той части процентов по банковским вкладам, которая превысила необлагаемый лимит.

Проверить начисления можно на «Госуслугах» или в личном кабинете налогоплательщика. Если в уведомление попала квартира, которая вам не принадлежит, или при расчёте не учли льготу, сообщите об этом в ФНС.

За просрочку с 2 декабря начнут начислять пени за каждый день задержки. Для отдельных территорий Курской области срок уплаты продлили из-за действующего режима чрезвычайной ситуации.

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Автокредиты: расширенные скидки и новые категории заёмщиков

Льготные автокредиты на машины российского производства снова станут доступны с 1 декабря. С начала 2026 года программами воспользовались уже более 123 тысяч человек. В обновлённых условиях размер скидки и предельная стоимость машины для семей зависят от числа детей.

Двое детей и больше. В рамках подпрограммы «Семейный автомобиль» можно получить скидку 10% на бензиновую или дизельную машину ценой до 2 млн рублей.

Трое детей и больше. На российский семиместный автомобиль стоимостью до 2,3 млн рублей предусмотрена скидка 20%.

Пятеро детей и больше. Скидка тоже составит 20%, но купить с ней можно семейный микроавтобус — машину как минимум с семью местами и ценой до 4,5 млн рублей.

Для российских электромобилей и гибридов скидка доступна любому покупателю и зависит от степени локализации производства. Если автомобиль набрал от 1 200 баллов, скидка составит 10% от его цены, максимум 500 тыс. рублей. При локализации от 2 500 баллов она достигнет 35%, но не превысит 925 тыс. рублей.

Для семей Дальневосточного федерального округа действует скидка 25%. Чтобы на неё претендовать, достаточно иметь одного ребёнка. Участники СВО, получившие ранения, сохранят право на скидку 40% при покупке машины с ручным управлением. В число получателей льготных кредитов также входят работники медицины и образования, участники СВО и члены их семей, а также люди с инвалидностью.

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Технологический сбор: новая нагрузка на электронику

С 1 декабря при вводе маркируемой электроники в оборот производителям и импортёрам придётся платить технологический сбор. Его рассчитает Государственная информационная система промышленности на основании данных, которые компания передаст через «Честный знак». После получения уведомления у плательщика будет десять рабочих дней, чтобы перечислить деньги.

На сумму влияют вид техники и полнота карточки товара. Если в «Честном знаке» указаны модель и товарный знак, за ноутбук или планшет начислят 500 рублей, за смартфон — 250 рублей. Если этих сведений нет, ставки составят 992 и 496 рублей соответственно. Базовые тарифы для этих категорий — 746 и 373 рубля. Для отдельных телефонных аппаратов установлена ставка 37 рублей. Верхний предел сбора — 5 000 рублей за единицу продукции.

Поступления направят на развитие отечественной радиоэлектроники и микроэлектроники. За счёт этой поддержки рассчитывают снизить зависимость отрасли от импорта. По оценкам экспертов, часть затрат на сбор может перейти в розничную цену техники.

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Миграционная политика: «Цифровой профиль» и обновлённые правила

Первое декабря — крайний срок, к которому ведомствам и организациям поручили загрузить сведения о мигрантах в «Цифровой профиль иностранного гражданина». С этого дня государственная система должна заработать в полном объёме. Она поможет отслеживать, на каких основаниях иностранцы находятся в России, и выявлять случаи нелегального пребывания.

С 17 декабря изменится порядок оформления трудовых патентов. По приказу МВД № 322 иностранцы и лица без гражданства смогут через «Госуслуги» подать заявление на выдачу или переоформление патента, запросить дубликат либо попросить изменить сведения в документе. Остальные документы по-прежнему нужно будет предъявлять лично. Готовый патент выдадут на бумаге. Общий предельный срок оказания услуги — 10 рабочих дней с даты регистрации заявления и необходимых документов.

С 21 декабря обновятся правила выдачи разрешений на работу и найм иностранцев. Приказ МВД № 343 определяет, как работодатели и заказчики работ получают разрешение на привлечение иностранных работников, а иностранцы и лица без гражданства — разрешение на работу. Регламент также описывает, как получить дубликат, исправить ошибку или изменить сведения в обоих документах. Для разрешений на работу отдельно прописаны процедуры продления и аннулирования.

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Контроль за иноагентами: банки раскроют данные за три дня

По одному номеру счёта Минюст сможет получить выписки и по другим счетам того же клиента в этом банке. Ведомство вправе запросить сведения за период до года. Такой порядок предусмотрен приказом, который вступит в силу 24 декабря и касается банковских счетов, вкладов и операций лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Из ответа банка можно будет узнать, кто перечислил деньги, кому они поступили, когда и на какую сумму прошёл платёж и что отправитель указал в его назначении. Банк также сообщит, где клиент провёл операцию — на сайте, в приложении или через банкомат. При выдаче наличных в документах укажут номер банкомата или отделения.

Отправителя платежа опишут отдельно. Если деньги перевёл человек, банк передаст его имя, отчество и фамилию, адрес регистрации и телефоны, связанные со счётом. Если платёж поступил от организации, Минюст получит её название, адрес и реквизиты.

Приказ охватывает и данные, которые банк использовал для удалённой идентификации клиента. В их числе IP- и MAC-адреса, номера SIM-карт и идентификаторы устройств IMEI. На ответ ведомству у финансовых организаций и органов власти будет три рабочих дня.

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Защита от мошенников: банки отчитаются за 30 минут

С 31 декабря банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать в бюро кредитных историй сведения об обращениях за потребительскими кредитами и займами, а также об их одобрении или отказе. Сделать это нужно незамедлительно, но не позднее 30 минут с момента возникновения события.

Нововведение направлено против мошенников, в том числе использующих методы социальной инженерии. Раньше данные передавались с задержкой, и злоумышленники успевали оформить несколько кредитов на одного человека, пока информация о первом займе ещё не попала в бюро кредитных историй. Теперь банки и МФО будут видеть актуальную кредитную нагрузку заёмщика практически в режиме реального времени.

Также с 31 декабря дети-сироты по достижении 18 лет будут автоматически получать в личном кабинете на «Госуслугах» уведомление о положенных им правах, льготах и выплатах.

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Бесплатное ЭКО для ветеранов и их семей

С 1 декабря 2026 года вступает в силу закон, дающий ветеранам и инвалидам боевых действий право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий.

Речь идёт о таких процедурах, как ЭКО и искусственная инсеминация, в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Суррогатное материнство в программу не входит.

Право на бесплатное ЭКО получают не только сами ветераны, но и супруги погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, не вступившие в повторный брак в течение 5 лет с момента смерти. Обязательное условие — нотариально удостоверенное согласие супруга, данное при жизни, на использование его биологического материала после смерти.

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Возврат железнодорожных билетов: новая шкала сборов

С 1 декабря меняются правила возврата билетов на поезда дальнего следования. Раньше сбор был фиксированным — 3,70 рубля. Теперь будет действовать прогрессивная шкала, зависящая от стоимости билета и срока до отправления.

При возврате за 45 суток и более сбор составит 1% от стоимости билета. Если до отправления остаётся от 30 до 44 суток, сбор равен 3%. При возврате за 10–29 суток придётся заплатить 5%. Если до отправления 9 суток и менее, сбор достигает 10% от стоимости.

Максимальный сбор ограничен 10% от стоимости билета. Новая шкала применяется только к билетам, купленным с 1 декабря 2026 года. При расчёте учитывается стоимость проездного документа без стоимости сервисных услуг и без платы за постельное бельё.

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Военные городки: особый режим с 24 декабря

С 24 декабря 2026 года вступает в силу статья 1 Федерального закона от 26.06.2026 № 192-ФЗ, вводящая особый режим функционирования военных объектов в закрытых военных городках.

Этот режим может предусматривать пропускной и внутриобъектовый режимы, установление контролируемых зон, ограничения на въезд физических лиц и передвижение транспорта. Также возможны проверка документов и пропусков, а при их отсутствии — доставление в служебное помещение военной полиции или удаление за пределы территории. Конкретный перечень территорий и порядок допуска определят уполномоченные ведомства.