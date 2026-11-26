Пилотам и бортпроводникам AirBaltic предложили добровольный уход, понижение в должности или перевод в авиакомпанию Air Niugini в Папуа — Новой Гвинее, пишет KP.RU со ссылкой на Reuters.

«AirBaltic планирует сократить авиапарк с 54 до 36 Airbus A220-300 к концу года», — говорится в публикации.

По данным журналистов, перевозчик испытывает финансовые трудности на фоне подорожания топлива. В сентябре компания подала заявление о банкротстве в США, а в октябре объявила о сокращении 500–700 рабочих мест. Завершить реструктуризацию планируется в следующем году.

Перевод сотрудников предполагается проводить по соглашению между авиакомпаниями. При этом в публикации отмечается, что согласование с профсоюзом не предусмотрено, что может нарушать законодательство ЕС и Латвии.