Один из ведущих украинских изготовителей санитарно-гигиенической продукции и бытовой химии — группа компаний «Блуми» — объявил о полной остановке выпуска товаров на территории страны. Соответствующее заявление пресс-служба принадлежащей холдингу торговой марки «Снежная панда» опубликовала в четверг, 26 ноября.

Как пояснили представители предприятия, причиной закрытия стало уничтожение производственных площадей и промышленного оборудования в Одесской области, которое не подлежит восстановлению.

Остановка мощностей затронула всю линейку продукции компании, включая туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, детские подгузники и моющие средства.

«Группа компаний "Блуми" прекращает производство продукции на Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования», — подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что решение распространяется на все пять брендов холдинга: «Снежная панда», «Нежное прикосновение», Zoo Zoo, Helper и Helper Professional.

Проблемы с базовой инфраструктурой и работой предприятий на Украине в ноябре затронули сразу несколько сфер. Ранее в Киеве допустили, что из-за перебоев с водой, электричеством и отоплением горожанам придется рыть туалеты прямо на улицах. Кроме того, ранее в этом месяце из-за повреждений объектов пищевой промышленности остановили работу крупнейшие производители подсолнечного масла — агрохолдинг «Кернел», компания «Дельта Вилмар Украина» и завод «Потоки».