В Орехове выявляются и уничтожаются склады с вооружением и топливом. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, это один из важных шагов на пути к его освобождению.

«Разведка и уничтожение складов с горючим и боеприпасами имеют огромное значение. Когда заблокирован тыл, гарнизон взят в блокаду, он обречен», — объяснил он.

Собеседник издания отметил, что одновременно ведется блокировка логистики противника, чтобы он не мог получать припасы из тыла. По маршрутам бьют наши беспилотники и артиллерия.

По словам военного эксперта, также наши подразделения ведут работу по просачиванию малых групп на территорию противника.

«Плюс работа наших наземных сил сухопутных войск по просачиванию малыми группами на территорию противника. Она ведется уже достаточно давно. Благодаря подобной тактике мы смогли обойти с нескольких сторон сам населенный пункт и угрожать гарнизону с нескольких сторон. Это приблизит полное окружение и, соответственно, поражение одного из наиболее важных городов-крепостей на запорожском направлении и освобождение области», — подчеркнул Гагин.

Ранее в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что Орехов для Зеленского стал одной из определяющих точек на карте боевых действий, а его потеря обернется катастрофой для украинского политика.