В Южной Корее продвигают законопроект о десятилетнем запрете на пересдачу экзамена за списывание, рассказал KP.RU ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.

«Чтобы сделать хорошую карьеру, там обязательно нужно закончить элитный университет. Важны не знания, а диплом», — объяснил эксперт высокое значение результатов поступления.

Как отмечается в публикации, на национальном экзамене Сунын 19 ноября усилили контроль за использованием ИИ и скрытых устройств. Школьников обязали закатывать рукава, сдавать очки на досмотр и заклеивать пуговицы, в которых могли находиться микрокамеры.

Для поиска спрятанных телефонов на устройства рассылали сигналы экстренной тревоги, срабатывающие даже в бесшумном режиме. Так выявили 165 нарушителей.

Новые правила объявили за несколько дней до экзамена. После жалоб на дополнительный стресс министр образования Чхве Кё-джин подал в отставку.