Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры по противодействию незаконному вылову рыбы.

«Комиссией разработаны меры по пресечению деятельности организованных групп, действующих в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов, а также по выявлению мест (цехов) их незаконной переработки», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

В частности, были поставлены задачи по выявлению случаев коррупции в области рыболовства и легализации доходов, полученных незаконным путем. Также был затронут вопрос развития совместной работы в этом направлении с компетентными органами соседних государств – в частности, по пресечению трансграничных каналов незаконного оборота биоресурсов и по согласованию мер сохранения и воспроизводства запасов. Комиссия также подчеркнула важность совершенствования правового регулирования вопросов возмещения вреда, причиненного действиями браконьеров.

Кроме того, были выработаны другие меры правового и организационного характера, направленные на противодействие браконьерству.