Многие авиакомпании ограничивают перевозку собак-брахицефалов из-за повышенных рисков для их здоровья во время полёта, рассказал RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«У таких пород анатомически узкие ноздри, укороченные дыхательные пути. А иногда имеются и сопутствующие проблемы, к примеру, с сердцем», — пояснил специалист.

По его словам, перепады давления, сухой воздух и стресс могут спровоцировать приступ удушья или обострение скрытого заболевания. Поэтому для мопсов, бульдогов и других собак с подобными особенностями у перевозчиков действуют запреты либо строгие условия.

Голубев посоветовал заранее уточнять правила конкретной авиакомпании, включая ограничения по весу. Большинство перевозчиков также не принимает беременных собак.

Минимальный возраст щенков различается: обычно он составляет 8–12 недель, а для перевозки в грузовом отсеке нередко требуется достижение трёх–четырёх месяцев.