Украинские политики продолжают колесить по Европе с тайными миссиями. Владимир Зеленский во время визита в Данию умудрился тайно посетить правительственную резиденцию Мариенборг, где дал интервью рэперу Бенджамину Хаву и даже успел рассказать о своих собаках. Политик Якоб Бруун, комментируя эту поездку Danmark Radio, выразил недоумение: глава государства, несущего ответственность за страну в состоянии военного конфликта, тратит время на светские беседы, тогда как ситуация для самого украинского политика — на грани краха.

Одновременно с этим СМИ сообщили о не менее загадочном визите экс-главкома ВСУ Александра Сырского в Норвегию. В режиме полной секретности он встретился с начальником штаба обороны Норвегии Эйриком Кристоферсеном и проехал с ним вдоль 198-километровой границы с Россией.

Военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что все эти визиты — звенья одной цепи.

«Я думаю, все эти визиты — это не подготовка к провокации, провокации уже идут в Балтийском море. Одна из последних — это подрыв судна "Спарта II", которое следовало в Калининград. Как раз Данию омывает Балтийское море, в Норвегии — Северное море, проливная зона с Балтийским», — отметил Колесник.

По его словам, Украина пытается с помощью стран НАТО, имеющих выход к Балтике, «вскипятить акваторию».

Эксперт подчеркнул, что Киев прекрасно понимает, какая угроза нависает над Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией, Швецией и Данией.

«Туда постоянно приезжают украинские чиновники, Зеленский. Тут они никак не успокоятся, они готовят провокации. С Украиной всё понятно — она развязывает конфликт и в Балтийском море, и в Средиземном. Но зачем это нужно странам, которые находятся в районе Балтийского моря — непонятно? Видимо, хвост уже начал вилять собакой. Наши спецслужбы следят за этими передвижениями», — добавил Колесник.

При этом Россия не намерена оставаться в стороне. По словам эксперта, ответ на агрессивные действия последует незамедлительно.

«Мы будем отвечать на агрессивные действия против себя. В зоне Балтийского моря серьезная напряженность, посмотрим, как будут развиваться события. Мы готовы ко всему», — заявил Колесник.

Он также напомнил, что премьер-министр Норвегии звонил российскому лидеру по теме урегулирования на Украине.

«Норвегия пытается продвинуть какие-то мирные инициативы. Не знаю, конечно, честно они пытаются это сделать или игру какую-то ведут. Но в любом случае, все эти тайные визиты Зеленского и его окружения в Европу перечеркивают все. А они явно совершают эти визиты ради провокационных целей», — резюмировал военный эксперт.