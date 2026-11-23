ВС РФ уничтожили в зоне СВО пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Каждая такая установка у противника на счету, поэтому потеря даже одной становится серьезным ударом.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как была организована операция по уничтожению вооружения противника и какой боеприпас для этого использовали.

«Ракетный комплекс "Нептун" — это модифицированная с участием западных спонсоров советская разработка, которая изначально предназначалась для поражения кораблей. Сейчас противник использует крылатые ракеты "Нептун" для нанесения ударов по наземным целям, в том числе для террористических атак на российское приграничье, Крым, ДНР, ЛНР, поэтому уничтожение комплекса имеет важное значение», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что работа по уничтожению «Нептунов» ведётся по нескольким направлениям.

«Периодически мы выводим из строя предприятия по производству ракет "Нептун", они на несколько месяцев исчезают из сводок применения киевским режимом. Одновременно ведется работа по отслеживанию мест размещения пусковых установок, по которым также наносятся удары. Чаще всего используются баллистические "Искандеры". Такой удар выводит из строя пусковую установку и уничтожает боевой расчет. Поскольку этих установок на Украине не так много, поэтому поражение даже одной — это серьезный удар по боеспособности противника», — отметил Кнутов.

По словам собеседника издания, установку могла вести наша разведка и удар по ней нанесли до запуска ракет, либо её засекли по тепловому следу после пуска ракеты.

«Подготовка к этой операции была очень серьезной. Могли дежурить наши, дежурили, отследили передвижение и, соответственно, затем нанесли высокоточный удар. Эффект есть в любом случае, потому что противник лишается важного для него вооружения», — подытожил он.

Уничтожение пусковой установки «Нептун» стало частью кропотливой работы по демилитаризации противника. Как отметил Кнутов, таких установок у противника немного, а потому потеря даже одной ощутимо бьёт по его боеспособности.