Под видом поздравлений с Днём матери мошенники рассылают APK-файлы, способные украсть логины и пароли, рассказал RT заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ Тимофей Воронин.

По словам эксперта, опасные файлы распространяют как накануне праздника, так и в сам День матери. Он рекомендовал не открывать подозрительные вложения, особенно с расширением APK, даже если сообщение пришло от знакомого.

«При открытии программа получает доступ к устройству и может украсть логины и пароли», — предупредил Воронин.

Ещё одна схема связана с якобы доставкой подарков. Получателю предлагают авторизоваться в чат-боте через аккаунт мессенджера или социальной сети, после чего злоумышленники получают к нему доступ. При телефонных звонках лжекурьеры просят назвать код из СМС.

Воронин посоветовал сразу прекращать такие разговоры и не сообщать коды. О праздничных схемах обмана стоит заранее предупредить родственников, особенно детей и пожилых людей.