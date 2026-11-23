Калининградской области накануне устроили «комплексную проверку» на прочность. Так охарактеризовал в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник атаку БПЛА на шедший в Калининград корабль и замеченный в районе Немана «подозрительный объект со стороны Литвы».

Собеседник издания объяснил, что удары по морскому маршруту — часть западной тактики.

«Это была комплексная проверка Калининградской области на прочность. Сначала атаковали сухогруз серьёзного водоизмещения, идущий в Калининградские порты из Санкт-Петербурга. Эту морскую коммуникацию давно пытаются перерезать, проводятся учения на Балтике, участвуют не только прибалтийские страны, но и поляки, и немцы, и англичане. Постоянно так пытаются устроить провокацию», — сказал он.

Инцидент в районе Немана эксперт оценил как провокацию, авторы которой поспешили откреститься от собственных действий.

«Что касается инцидента с подозрительным объектом в районе Немана, то здесь надо помнить, что это граница с Литвой. Тут, думаю, это больше провокативные были действия, потому что Литва тут же отказалась. Они заявили, что знать не знают, что произошло. Скорее всего, все-таки испугались реакции, которая была довольно жёсткой. Хотя в Калининградской области объявляли об определенной угрозе, но паники никакой не было. Люди привыкли жить под внешним давлением и готовы к отражению любой атаки», — отметил он.

Как подчеркнул Колесник, по этим инцидентам будет проведено тщательное расследование.

«Будет разбирательство до миллиметра. То, что произошло в Финском заливе, в трех морских милях от границы с Российской Федерацией, это развитие ситуации. Они же много раз декларировали, что будут перерезать морские коммуникации в сторону Калининградской области, вплоть до того, что многие руководители НАТО говорили о своём обещании стереть с лица Калининградскую область, получили жёсткий отпор как со стороны региона, так и со стороны федеральных наших структур. Но тем не менее, они продолжают "лапой воду щупать" — испытывать нашу реакцию. Тут ситуация такая, как бы грань эту не перейти. Тут и финские политики, в том числе, обозначили, что эта грань может быстро стереться и перерасти в тяжёлый конфликт. По БПЛА расследование также будет. Никаких огульных заявлений, как это любит Запад, мы всегда чётко разбираемся, прежде чем о чем-то говорить. Все заявления у нас взвешенные», — сказал военный эксперт.

При этом, по его словам, обстановка в регионе остаётся спокойной, а морской транзит — непрерывным.

«Все идёт в штатном режиме, и коммуникации наши перерезать не удалось и не удастся. Все будет нормально, и морской транзит продолжится. Угрозу отразим в любом варианте», — подытожил он.

Атака на сухогруз в Финском заливе и «подозрительный объект» со стороны Литвы — звенья одной цепи: Запад в очередной раз «щупает лапой воду», проверяя реакцию России на попытки перерезать снабжение Калининградской области. Как отметил Колесник, провокаторы просчитались: регион выдержал проверку без паники. Ответ будет взвешенным и точным — «до миллиметра», а морской транзит продолжится, что бы там ни обещали в НАТО.