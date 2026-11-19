Уходить с работы предстоящей зимой без договорённости с новым работодателем рискованно из-за затянувшегося поиска вакансий, предупредил кадровый эксперт Илья Варакин в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, поиск подходящей вакансии сейчас занимает в среднем от двух до четырёх месяцев. Как отметил эксперт, свободных рабочих мест стало меньше, а конкуренция за них выросла.

«Эпоха, когда сотрудник мог легко перейти к конкуренту ради повышения зарплаты на 20–30%, завершается», — отметил эксперт.

У узких специалистов поиск может занять больше четырёх месяцев. Варакин рекомендует сначала окончательно договориться с новым работодателем и только потом уходить с прежнего места.