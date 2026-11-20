Минюст России внес телеведущую Татьяну Лазареву*, блогера Максима Каца**, актера Артура Смольянинова* и участника группы Pussy Riot*** Петра Верзилова* в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничения.

Как указано на сайте ведомства, основанием для принятия решения о внесении в реестр Петра Верзилова и Артура Смольянинова стала статья 207.3 УК РФ. Она предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

В то же время основанием для внесения Максима Каца в перечень стали статьи 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иностранного агента) и 207.3, а Татьяны Лазаревой — статья 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму).

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в РФ. Внесены в перечень террористов и экстремистов, а также в список лиц, к которым применяются временные ограничения.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ. Внесен в список лиц, к которым применяются временные ограничения.

*** Запрещенная в РФ террористическая организация.