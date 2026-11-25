Необычное движение глаз участника пресс-конференции мэра Нью-Йорка может объясняться обычной реакцией человека или обработкой записи, рассказал «Царьграду» исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев.

Речь идёт о ролике с членом Ассамблеи штата Нью-Йорк Джорданом Райтом, стоявшим за спиной мэра Зохрана Мамдани. На одном из кадров глаза политика показались полностью белыми, после чего некоторые пользователи назвали его рептилоидом. Сам Райт отреагировал иронично и предложил судить о его человечности по законодательной работе.

Григорьев предположил, что участнику мероприятия могло быть душно. Он также не исключил возможность изменения изображения с помощью ИИ.

«Он не будет трансформировать всю картинку, а только заменит глаза. Сегодня возможно всё, что угодно», — сказал исследователь о возможной обработке видео.

Также он указал на феномен Белла, при котором во время закрытия век глаза поворачиваются вверх. Ракурс и особенности видеозаписи могут сделать это движение заметнее.