Этот день лучше посвятить отдыху, приятным встречам, домашнему уюту и занятиям, которые давно хотелось попробовать. Не пытайтесь успеть все: иногда лучший результат дня — хорошее настроение и восстановленные силы.

ОВЕН

Любовный гороскоп обещает яркие впечатления. День отлично подходит для романтического свидания, прогулки по красивым местам или встречи с компанией, в которой всегда весело.

ТЕЛЕЦ

Самочувствие сегодня будет зависеть от того, насколько разумно вы распределите силы. Не пытайтесь переделать все домашние дела, заняться уборкой и еще успеть на встречу с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

День, когда высока вероятность финансовых потерь. Если планируете покупки, то заранее определите допустимый бюджет и внимательно проверяйте условия оплаты и чеки.

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РАК

Новое знакомство может вызвать сильную симпатию, но не стоит сразу придумывать продолжение этой истории и строить планы. Позвольте отношениям развиваться естественно.

ЛЕВ

Противоречивый день. В отношениях не стоит игнорировать потребность партнера в совместном проведении досуга. Даже если у каждого свои планы, найдите несколько часов для общения.

ДЕВА

День обещает быть спокойным и достаточно гармоничным. Необязательно самостоятельно искать ответы на каждый жизненный вопрос: общайтесь с друзьями и единомышленниками.

ВЕСЫ

Сегодня в личной жизни лучше избегать споров из-за пустяков. Партнер может иначе смотреть на привычные вещи, но это не повод искать виноватого или устраивать затяжной скандал.

СКОРПИОН

День хорошо подходит для небольших домашних перемен, творчества и занятий, которые возвращают вдохновение. В любви полезно проявить больше открытости.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня полезно сменить привычную обстановку: совместная поездка с любимым человеком, поход в гости или приготовление необычного ужина вернут вам позитивное настроение.

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КОЗЕРОГ

День, когда легко увлечься покупками, особенно если настроение располагает к обновлению гардероба. Однако звезды советуют не совершать крупных приобретений под влиянием эмоций.

ВОДОЛЕЙ

Не проводите весь выходной дома, даже если после насыщенной недели хочется просто лежать на диване. Прогулка, выставка, кафе, встреча с друзьями – идите навстречу впечатлениям.

РЫБЫ

День, когда особенно велика вероятность романтического знакомства: привлекательный человек может появиться там, где вы совсем не ожидали его встретить.

А что ждет вас дальше, читайте в астрологическом прогнозе на декабрь 2026 года. Также у нас есть полный гороскоп на 2027 год: все о любви и отношениях, карьере, деньгах и здоровье.