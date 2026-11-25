Сегодняшний день обещает быть благоприятным для многих знаков зодиака. Выбирайте дела, которые приносят радость и помогают приближаться к цели. Доверяйте себе, сохраняйте спокойствие и не забывайте находить время для отдыха.

ОВЕН

Утро подходит для решения рабочих вопросов и собеседований. После обеда уделите внимание деньгам: пересмотрите расходы и составьте план бюджета.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства могут меняться, поэтому особенно важно беречь внутреннее спокойствие. Сократите общение с токсичными людьми, после которого вы чувствуете усталость или тревогу. Гороскоп на декабрь 2026 года для всех знаков зодиака Подробнее

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшние встречи могут оказаться значимыми, но не торопитесь доверять ярким обещаниям. Сохраняйте личные границы и не поддавайтесь на манипуляции коллег и родных.

РАК

Встречи и разговоры займут заметную часть дня. Если возникнет спорный вопрос в личной жизни, обсудите его непосредственно с партнером — без посредников и чужих догадок.

ЛЕВ

День может оказаться беспокойным: задачи и просьбы будут появляться одна за другой. Не хватайтесь за все сразу. Выберите самое важное дело и доведите его до конца.

ДЕВА

Внутреннее недовольство может подтолкнуть вас к резким оценкам и решениям. Прежде чем настаивать на своем, попробуйте взглянуть на обстоятельства со всех сторон. Гороскоп на 2027 год для всех знаков зодиака Подробнее

ВЕСЫ

Любовный гороскоп обещает приятные возможности для общения. Чаще бывайте на виду: случайное знакомство или легкая беседа могут положить начало взаимной симпатии.

СКОРПИОН

День подходит для финансового планирования. Подумайте, на что хотите накопить, и проверьте ближайшие расходы. Во второй половине дня лучше избегать спонтанных покупок.

СТРЕЛЕЦ

В отношениях возможны разногласия, поэтому старайтесь не придавать большого значения мелочам. Уделите внимание любимому человеку: теплый разговор поможет избежать напряжения.

КОЗЕРОГ

От того, на что вы потратите силы, будет зависеть настроение на весь день. Не втягивайтесь в разговоры, которые провоцируют раздражение. Так вы успеете больше и сохраните душевное равновесие. Гороскоп путешествий на 2027 год для всех знаков зодиака: отдых и отпуск Подробнее

ВОДОЛЕЙ

Сегодня не пытайтесь ускорить события или проконтролировать каждый шаг окружающих. Позвольте ситуации развиваться постепенно. Спокойный подход полезнее спешки и ненужных споров.

РЫБЫ

Организм может напомнить о накопившейся усталости. Обратите внимание на самочувствие, небольшая передышка поможет восстановить энергию — отдых сегодня не менее важен, чем работа.

А что ждет вас дальше, читайте в астрологическом прогнозе на ноябрь 2026 года. Также у нас есть полный гороскоп на 2027 год: все о любви и отношениях, карьере, деньгах и здоровье.