Для большинства знаков зодиака день сложится благоприятно. С утра появятся силы и вдохновение для новых дел. Доверяйте своим способностям, не бойтесь проявлять инициативу и используйте открывающиеся возможности.

ОВЕН

Сегодня эмоции могут оказаться сильнее обычного, поэтому постарайтесь не вступать в споры по пустякам. Если вопрос требует предельной сосредоточенности, лучше вернуться к нему позже.

ТЕЛЕЦ

Утром вы можете отвлекаться и забывать о мелочах, поэтому записывайте важные дела. Днем предстоит много общаться и встречаться с людьми. Денежные вопросы лучше пока отложить.

БЛИЗНЕЦЫ

Уверенность в себе поможет справиться даже с непростой задачей. Смело принимайте решения, опираясь на накопленный опыт. После насыщенного дня найдите возможность расслабиться. Какие новогодние украшения нельзя вешать на елку в год Козы? Подробнее

РАК

Если сегодня дела пойдут не по плану, подумайте, не усложняете ли вы ситуацию сами. Откажитесь от запутанных схем и обратитесь за поддержкой к проверенным людям.

ЛЕВ

Сегодня многое будет зависеть от вашей готовности действовать. Особенно это касается личной жизни: подходящее время для серьезного разговора или важного шага.

ДЕВА

Внутреннее недовольство может подтолкнуть вас к резким оценкам и решениям. Прежде чем настаивать на своем, попробуйте взглянуть на обстоятельства со всех сторон.

ВЕСЫ

До обеда возможны неожиданные препятствия или неприятные сюрпризы со стороны окружающих. Сохраняйте спокойствие. Вечер лучше посвятить общению с любимым человеком. В каких цветах встречать год Огненной Козы — 2027? Подробнее

СКОРПИОН

Сегодня вам пойдет на пользу хорошая компания. Устройте встречу с друзьями, проведите вечер с родными или отправляйтесь туда, где давно хотели побывать, но все время откладывали это.

СТРЕЛЕЦ

Напряженная атмосфера дня может заставить вас усомниться в поддержке окружающих. Не держите переживания в себе. Спокойный и искренний разговор поможет прояснить ситуацию.

КОЗЕРОГ

Сегодня звезды советуют сбавить темп. Не требуйте от себя слишком многого и расходуйте силы бережно. Личными переживаниями делитесь только с теми, кому вы действительно доверяете.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня ваше обаяние поможет легко находить общий язык с окружающими и привлекать к себе внимание. Вечером вероятна встреча, которая оставит особенно приятные впечатления. У каких знаков зодиака лучшая совместимость в любви по стихиям? Подробнее

РЫБЫ

Будьте готовы к неожиданным новостям и заманчивым предложениям. В разговорах внимательно слушайте собеседников и не упускайте важные детали. Перемены могут принести пользу.

А что ждет вас дальше, читайте в астрологическом прогнозе на ноябрь 2026 года. Также у нас есть полный гороскоп на 2027 год: все о любви и отношениях, карьере, деньгах и здоровье.