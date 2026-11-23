Администрация Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо отказала в проведении кинопоказа, посвященного памяти жертв Холокоста на территории Бессарабии. Об инциденте сообщил депутат муниципального совета Геннадий Форманюк, уточнив, что партнерами просветительского проекта выступали дипломатические представительства Израиля и Германии.

Председатель еврейской общины Бельц Исаак Гольберг рассказал, что на протяжении двух недель руководство вуза выдвигало различные предлоги, а за сутки до запланированного мероприятия категорически отказало в предоставлении аудитории без официального обоснования.

Народный избранник обратил внимание на исторический контекст: до начала Второй мировой войны еврейское население составляло не менее половины жителей города, и трагические события затронули практически каждую семью.

«Кто-то потерял жизнь, кто-то здоровье, кто-то — родных и близких, кто-то — родину. Предавать память об этих людях — немыслимо», — подчеркнул Форманюк.

Депутат добавил, что кинопоказ удалось организовать в одном из муниципальных домов культуры только после официального обращения еврейской общины в горадминистрацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Молдавия идет по пути худших практик СССР.