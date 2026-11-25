К весне 1945 года Третий Рейх в целом и вермахт в частности погрузились в состояние хаоса. Какие потери несли в этот момент немецкие подразделения, толком неясно до сих пор — какой-либо учет в этот период фактически отсутствовал.
Суд «порученца Гитлера»
Понять, кто какими полномочиями располагал, стало почти невозможно. Благодаря чему и произошла история, в реальность которой некоторые отказываются верить до сих пор.
11 апреля 1945 года в лагерь «Ашендорфермур II», входивший в систему так называемых «Лагерей Эмсланда», прибыл капитан Герольд.
Начальнику лагеря он отрекомендовался как «личный порученец Гитлера», наделенный неограниченными полномочиями.
В «Ашендорфермуре II» содержались, в основном, солдаты вермахта, задержанные за дезертирство. В хаосе происходящего решать их судьбу было некому.
Капитан Герольд заявил, что судьбу дезертиров будет решать он сам в форме военно-полевого суда.
Оспорить полномочия «порученца фюрера» было некому, в лагере заработал конвейер казней. Поведение капитана напугало надзирателей — некоторых «особо провинившихся», по мнению Герольда, он приказал казнить путем расстрела из зенитного пулемета, а других подорвали гранатами.
Капитан Герольд вошел в раж — по его приказу, и соседнего лагеря на суд привезли гражданских, обвиненных в измене. Их ждала та же участь, что и солдат-дезертиров.
Раскрытый секрет
Казни продолжались неделю, пока «Ашендорфермур II» не попал под британскую бомбардировку. После нее капитан Герольд с сопровождающими исчез также стремительно, как и появился.
После капитуляции Германии британская оккупационная администрация вела допросы бывших охранников лагеря «Ашендорфермур II». Те рассказали о потрясшей их апрельской расправе, который руководил «личный порученец Гитлера».
Розыск капитана Герольда был не слишком долгим — 23 мая 1945 года его поймали ... на краже буханки хлеба. В ходе расследования британцы испытали настоящее потрясение: выяснилось, что массовые убийства организовал дерзкий самозванец!
Детские мечты Вилли
Вилли Герольд родился в сентябре 1925 года в Саксонии. Как и все его сверстники, он вступил в «Гитлерюгенд», однако был там на плохом счету. Дело в в том, что он пытался создать внутри организации собственную ячейку, став в ней «вождем». Такие амбиции не понравились старшим товарищам, однако ничем серьезным для Герольда это не кончилось.
В 1943 году он попал в гестапо — выяснилось, что юноша мечтал сбежать из Германии, что эмигрировать в Америку. Ни о какой политике речь не шла: Вилли сказал, что хочет жить сыто и богато, а в США, как он слышал, жизнь куда слаще, чем в Рейхе.
После разбирательства его отправили во Францию, на строительство Атлантического вала, предназначенного для отражения вторжения союзников. Когда ему исполнилось 18 лет, Герольда призвали в вермахт.
Мундир из брошенной машины
Здесь ему повезло — он не попал на Восточный фронт. Вилли включили в подразделение парашютистов, которое воевало сначала в Италии, а затем в Голландии.
Герольд утверждал, что получил два Железных креста, а также множество медалей, а также множество медалей, но документами это не подтверждается.
Так или иначе, но в конце марта 1945 года Вилли Герольд потерял свое подразделение где-то на границе Голландии и Германии. Блуждая в одиночестве, он наткнулся на брошенный автомобиль, в котором нашел мундир капитана люфтваффе.
Герольд вдруг понял, что детское желание стать «вождем» может исполниться прямо сейчас. Он своими глазами видел, в какой хаос погрузился Рейх. А это означало, что проверить, кто он на самом деле, почти невозможно. Так и появился капитан Герольд, «личный порученец Гитлера с неограниченными полномочиями».
Абсолютная власть
Вилли оказался весьма неплохим актером и психологом. Он собрал свой отряд из десятка таких же блуждавших по лесам немецких солдат. Для правдоподобия несколько раз вступал в небольшие стычки с союзниками, однако больше предпочитал появляться в населенных пунктах, где требовал провизии, спиртного и т.д.
Герольд уверенно и нагло разговаривал с командирами мелких подразделений и гарнизонов, которые не смели ему перечить. Он взялся своей властью выявлять «предателей» из числа гражданских, которых немедленно казнили, забирая их имущество.
Вполне возможно, что те, кто входил его отряд, поняли, что Герольд самозванец. Однако их вполне устраивала такая разгульная жизнь.
В «Ашендорфермуре II» Вилли действительно ощутил себя фюрером, что обернулось массовыми расправами. Казнил он, к слову, не всех — некоторым милостиво позволялось присоединиться отряду Герольда.
Арест с последующим освобождением
После резни в лагере Герольд с подручными перешел к откровенному бандитизму. Он грабил населенные пункты и своей волей «казнил предателей». Так, ими был повешен немецкий фермер, вывесивший белый флаг. Затем Герольд приказал расстрелять пять голландцев, на которых наткнулась его группа — он заявил, что они «шпионы».
Вилли разошелся настолько, что жалобы на «капитана» пошли валом к местному командованию вермахта. 30 апреля 1945 года Герольда с подручными арестовал отряд полевой жандармерии — их застали в тот момент, когда они пьянствовали в одной из местных гостиниц.
Но через три дня самозванца освободили: местное военное руководство сочло, что такие отчаянные головорезы крайне необходимы погибающему Рейху. Герольда отправили в «штрафники», но буквально на следующий день он сбежал.
Он ничего не боялся и ни в чем не раскаялся
Кто знает, напали ли бы на его след, если бы не история с мелкой кражей хлеба. Британцы, начиная расследование дела, полагали, что Вилли Герольд причастен к массовым убийствам англичан и других иностранцев. Но выяснилось, что большинство его жертв были немцами.
В ходе расследования англичане поражались поведению «капитана» — он сохранял абсолютное спокойствие и невозмутимость.
Сколько именно людей он убил, точно установить не удалось. В суде говорилось о 111 жертвах, но, возможно, всего их было более двухсот.
Суд над Вилли Герольдом состоялся в августе 1946 года. Его самого и нескольких его главных подельников приговорили к смертной казни.
«Личного порученца Гитлера» умертвили на гильотине в тюрьме Вольфенбюттель 17 ноября 1946 года.