К весне 1945 года Третий Рейх в целом и вермахт в частности погрузились в состояние хаоса. Какие потери несли в этот момент немецкие подразделения, толком неясно до сих пор — какой-либо учет в этот период фактически отсутствовал.

Суд «порученца Гитлера»

Понять, кто какими полномочиями располагал, стало почти невозможно. Благодаря чему и произошла история, в реальность которой некоторые отказываются верить до сих пор.

11 апреля 1945 года в лагерь «Ашендорфермур II», входивший в систему так называемых «Лагерей Эмсланда», прибыл капитан Герольд.

Переодевшись в офицерскую форму, он придумал себе легенду, согласно которой якобы «по личному поручению фюрера». Фото: Commons.wikimedia.org

Начальнику лагеря он отрекомендовался как «личный порученец Гитлера», наделенный неограниченными полномочиями.

В «Ашендорфермуре II» содержались, в основном, солдаты вермахта, задержанные за дезертирство. В хаосе происходящего решать их судьбу было некому.

Капитан Герольд заявил, что судьбу дезертиров будет решать он сам в форме военно-полевого суда.

Вилли Герольд родился 11 сентября 1925 года в Лунценау. Был сыном кровельщика. Кадр видео

Оспорить полномочия «порученца фюрера» было некому, в лагере заработал конвейер казней. Поведение капитана напугало надзирателей — некоторых «особо провинившихся», по мнению Герольда, он приказал казнить путем расстрела из зенитного пулемета, а других подорвали гранатами.

Капитан Герольд вошел в раж — по его приказу, и соседнего лагеря на суд привезли гражданских, обвиненных в измене. Их ждала та же участь, что и солдат-дезертиров.

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Раскрытый секрет

Казни продолжались неделю, пока «Ашендорфермур II» не попал под британскую бомбардировку. После нее капитан Герольд с сопровождающими исчез также стремительно, как и появился.

После капитуляции Германии британская оккупационная администрация вела допросы бывших охранников лагеря «Ашендорфермур II». Те рассказали о потрясшей их апрельской расправе, который руководил «личный порученец Гитлера».

Герольд был признан виновным в убийстве около 170 человек в последние недели Второй мировой войны в Европе, а также в других военных преступлениях — убийствах, грабежах и мародёрствах. Кадр видео

Розыск капитана Герольда был не слишком долгим — 23 мая 1945 года его поймали ... на краже буханки хлеба. В ходе расследования британцы испытали настоящее потрясение: выяснилось, что массовые убийства организовал дерзкий самозванец!

Детские мечты Вилли

Вилли Герольд родился в сентябре 1925 года в Саксонии. Как и все его сверстники, он вступил в «Гитлерюгенд», однако был там на плохом счету. Дело в в том, что он пытался создать внутри организации собственную ячейку, став в ней «вождем». Такие амбиции не понравились старшим товарищам, однако ничем серьезным для Герольда это не кончилось.

Гитлерюгенд — молодёжная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в период Третьего рейха. Фото: Commons.wikimedia.org

В 1943 году он попал в гестапо — выяснилось, что юноша мечтал сбежать из Германии, что эмигрировать в Америку. Ни о какой политике речь не шла: Вилли сказал, что хочет жить сыто и богато, а в США, как он слышал, жизнь куда слаще, чем в Рейхе.

После разбирательства его отправили во Францию, на строительство Атлантического вала, предназначенного для отражения вторжения союзников. Когда ему исполнилось 18 лет, Герольда призвали в вермахт.

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Мундир из брошенной машины

Здесь ему повезло — он не попал на Восточный фронт. Вилли включили в подразделение парашютистов, которое воевало сначала в Италии, а затем в Голландии.

Герольд утверждал, что получил два Железных креста, а также множество медалей, а также множество медалей, но документами это не подтверждается.

Рыцарские Железные кресты Нацистской Германии, 1939год : 18: с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами; 19: с дубовыми листьями и мечами; 20: с дубовыми листьями; Свидетельство о вручении Ордена Железного креста 2-й степени. Фото: Коллаж АиФ

Так или иначе, но в конце марта 1945 года Вилли Герольд потерял свое подразделение где-то на границе Голландии и Германии. Блуждая в одиночестве, он наткнулся на брошенный автомобиль, в котором нашел мундир капитана люфтваффе.

Герольд вдруг понял, что детское желание стать «вождем» может исполниться прямо сейчас. Он своими глазами видел, в какой хаос погрузился Рейх. А это означало, что проверить, кто он на самом деле, почти невозможно. Так и появился капитан Герольд, «личный порученец Гитлера с неограниченными полномочиями».

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Абсолютная власть

Вилли оказался весьма неплохим актером и психологом. Он собрал свой отряд из десятка таких же блуждавших по лесам немецких солдат. Для правдоподобия несколько раз вступал в небольшие стычки с союзниками, однако больше предпочитал появляться в населенных пунктах, где требовал провизии, спиртного и т.д.

Герольд уверенно и нагло разговаривал с командирами мелких подразделений и гарнизонов, которые не смели ему перечить. Он взялся своей властью выявлять «предателей» из числа гражданских, которых немедленно казнили, забирая их имущество.

На основе реальной истории Вилли Герольда в 2017 году был снят немецко-польский биографический фильм «Капитан» режиссёра Роберта Швентке. Кадр

Вполне возможно, что те, кто входил его отряд, поняли, что Герольд самозванец. Однако их вполне устраивала такая разгульная жизнь.

В «Ашендорфермуре II» Вилли действительно ощутил себя фюрером, что обернулось массовыми расправами. Казнил он, к слову, не всех — некоторым милостиво позволялось присоединиться отряду Герольда.

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Арест с последующим освобождением

После резни в лагере Герольд с подручными перешел к откровенному бандитизму. Он грабил населенные пункты и своей волей «казнил предателей». Так, ими был повешен немецкий фермер, вывесивший белый флаг. Затем Герольд приказал расстрелять пять голландцев, на которых наткнулась его группа — он заявил, что они «шпионы».

В ночь с 27 на 28 апреля 1945 года группа Герольда была разоружена в Аурихе отрядом полевой жандармерии. Кадр видео

Вилли разошелся настолько, что жалобы на «капитана» пошли валом к местному командованию вермахта. 30 апреля 1945 года Герольда с подручными арестовал отряд полевой жандармерии — их застали в тот момент, когда они пьянствовали в одной из местных гостиниц.

Но через три дня самозванца освободили: местное военное руководство сочло, что такие отчаянные головорезы крайне необходимы погибающему Рейху. Герольда отправили в «штрафники», но буквально на следующий день он сбежал.

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Он ничего не боялся и ни в чем не раскаялся

Кто знает, напали ли бы на его след, если бы не история с мелкой кражей хлеба. Британцы, начиная расследование дела, полагали, что Вилли Герольд причастен к массовым убийствам англичан и других иностранцев. Но выяснилось, что большинство его жертв были немцами.

В ходе расследования англичане поражались поведению «капитана» — он сохранял абсолютное спокойствие и невозмутимость.

По этому делу британцами также были арестованы еще 12 обвиняемых. Фото: Кадр видео

Сколько именно людей он убил, точно установить не удалось. В суде говорилось о 111 жертвах, но, возможно, всего их было более двухсот.

Суд над Вилли Герольдом состоялся в августе 1946 года. Его самого и нескольких его главных подельников приговорили к смертной казни.

«Личного порученца Гитлера» умертвили на гильотине в тюрьме Вольфенбюттель 17 ноября 1946 года.