В начале 1964 года американские туристы, совершавшие путешествие по Эфиопии, сделали страшную находку — в местной реке плавали человеческие останки.

Злорадство вместо соболезнований

Данная река была местом обитания крокодилов, и на первый взгляд могло показаться, что какой-то незадачливый любитель купания стал обедом.

Но эфиопские стражи порядка установили: мужчина погиб от пулевого ранения.

Когда личность погибшего была установлена, новость о его смерти облетела мировые СМИ. И многие, узнав о кончине, не скрывали удовлетворения. Доктор Карл Бабор имел репутацию настоящего чудовища, и он её вполне заслужил. Машина истребления. Уникальные материалы Георгия Зотова Подробнее

Нацист из семьи аристократов

Он родился 23 августа 1918 года в Вене, в семье австрийских аристократов. Ещё в юности Карл примкнул к местным нацистам, вступив в партию ещё в ту пору, когда в Австрии она была в опале.

Аншлюс молодой врач всячески приветствовал, рассчитывая, что ему удастся построить блестящую карьеру в Третьем рейхе.

Бабор входил в число немецких медиков, которые полагали, что опыты на «низших расах» являются благом для германской нации.

Осенью 1941 года он получил назначение на должность врача концлагеря Гросс-Розен.

«Прививка» смерти

В этот период в лагерь привезли около 3000 советских военнопленных. Карл Бабор совместно со своим коллегой Фридрихом Энтрессом назначали красноармейцам «прививки».

В действительности людям вводили бензин, фенол или синильную кислоту. Бабор внимательно следил за агонией обречённых, обращая внимание на все её детали. Трупы отправляли в крематорий так, чтобы не привлекать внимание остальных узников.

Впрочем, исчезновение людей трудно было скрыть. Многие из тех, кто шёл на «прививки», отлично понимали, что это дорога в один конец.

К январю 1942-го из 3000 узников в живых осталось 89 человек.

Сам же Карл Бабор за свою деятельность был отмечен Крестом военных заслуг 2-го класса. «Это уму непостижимо». Польские политики в ненависти к России «пробили дно» Подробнее

«Образцовый служащий СС»

Его перевели в Нацвейлер-Штрутгоф, где Бабор проводил биохимические опыты на узниках. У подопытных провоцировали заражение крови, а затем испытывали различные препараты. Эксперименты Бабора были чрезвычайно жестокими. Например, людям вводили их собственный гной. Заключённые умирали в чудовищных муках.

Сам же врач был счастлив. Он чрезвычайно гордился тем, что чин штурмбаннфюрера СС был присвоен ему 20 апреля, в день рождения Гитлера.

Бабор имел образцовую для нациста характеристику — в документах его описывали как «образцового служащего СС».

Но чем ближе был конец войны, тем опаснее подобные «заслуги» становились для самого нацистского врача. В 1944 году он перешёл на службу в танковую дивизию СС «Тотенкопф». Трагедия лагерей. Какие эксперименты ставили на детях нацисты во время войны Подробнее

Исчезновение

Поэтому, когда он был взят в плен в 1945 году, о его лагерных делах сведений не было. В итоге спустя несколько месяцев Бабора отпустили, и он занялся частной медицинской практикой в Австрии.

Доктор решил, что всё осталось в прошлом, но в 1952 году в Вене его узнали люди, которые прошли через Гросс-Розен и выжили.

Бабор знал, что многих его коллег за подобные опыты повесили по приговору трибунала. Он немедленно скрылся, и его следы пропали на целое десятилетие.

Эсэсовский доктор-убийца находился в списках «охотника за нацистами» Симона Визенталя. О преступлениях Карла Бабора в Гросс-Розене Визенталь давал интервью журналистам. Он просил всех, кто знает о местонахождении военного преступника, сообщить ему. Другой процесс. Правосудие настигло пособников фашистов через годы Подробнее

Месть обиженной супруги

И вскоре информация пришла — Бабор осел в Эфиопии. Информатором стала жена врача.

Как оказалось, врач сбежал в Африку вместе с супругой, начав частную практику в Аддис-Абебе. Но спустя несколько лет он поссорился с супругой, да так, что дело дошло до развода. Уязвлённая женщина решила отомстить за бесцельно прожитые годы и сдала мужа Визенталю.

Когда на пороге его дома в Аддис-Абебе появились репортёры, Бабор пытался оправдываться, называя это ошибкой. Он не отрицал службы в СС, но говорил, что ни к каким опытам отношения не имел.

Однако врач понимал, что доказательств совершенных им злодеяний предостаточно. «Умерла бабушка, потом Галя и Нина». Интервью человека, выжившего в аду Подробнее

Не по вкусу

Тогда Карл Бабор взял ружье, отправился на речку, где обитали крокодилы, разделся, зашёл в воду и произвёл выстрел. Говорят, его останки были вполне пригодны для опознания, поскольку хищники погнушались трупом.

Считать это полноценной карой за совершенные зверства вряд ли можно. Но, по крайней мере, изувер не закончил свои дни безмятежно, как некоторые его коллеги, в чьих услугах оказались заинтересованы западные спецслужбы.