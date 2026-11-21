В 1964 году по делу об убийстве Джона Кеннеди Комиссия Уоррена заключила, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку и произвёл три выстрела из окна Техасского книгохранилища. Однако именно эта версия породила больше загадок, чем разрешила. Отчёт на 888 страниц, призванный успокоить нацию, стал фундаментом для теорий заговора, которые живы до сих пор. Опросы стабильно показывают, что большинство американцев не верят в версию «одиночки». Aif.ru собрал в материале три главных камня преткновения, которые превратили убийство Кеннеди в самый громкий детектив XX века.

«Волшебная пуля»: выстрел, который не должен был получиться

Центральный пункт критики Комиссии Уоррена — так называемая теория одиночной пули, которую противники официальной версии презрительно называют «волшебной пулей» (magic bullet). Согласно выводам комиссии, один и тот же практически неповреждённый снаряд (пуля CE 399) прошёл сквозь тело президента, вышел через горло, после чего попал в спину губернатору Техаса Джону Коннелли, раздробил ему ребро, пробил запястье и застрял в бедре. Все-таки они прокляты? От чего один за другим умирают члены семьи Кеннеди Подробнее

Скептики указывают на физическую невероятность такой траектории: пуля, по их мнению, должна была бы «повернуть в воздухе» и сохранить при этом почти идеальную форму, что противоречит поведению деформирующихся боеприпасов. Защитники комиссии возражают, что Коннелли сидел не прямо перед Кеннеди, а смещённо, и при соответствующем выравнивании траектория становится прямой; альтернатива — будто пуля «исчезла в воздухе» — ещё менее правдоподобна. В 2023 году спор получил новый импульс: бывший агент Секретной службы Пол Лэндис заявил, что нашёл ту самую пулю не на носилках Коннелли, а в задней части президентского лимузина, что меняет реконструкцию Комиссии Уоррена, хотя и не доказывает существование второго стрелка.

Второй стрелявший и «травяной холм»

Если одна пуля не могла ранить обоих, логика заговора требует, как минимум, второго выстрела, а значит, и второго стрелявшего. Сторонники этой версии десятилетиями указывают на «травяной холм» (grassy knoll) — возвышенность справа от маршрута кортежа, за деревянным забором. Многие свидетели утверждали, что слышали выстрелы именно оттуда, а не из книгохранилища. Джин Хилл, «леди в красном» на кадрах хроники, настаивала, что видела стрельбу за забором, и побежала к холму, но была остановлена полицией. Стоит, однако, помнить, что свидетельские показания о направлении звука субъективны, особенно в условиях паники и эха, что не отменяет их значимости, но добавляет контекст. Злой курок политики. За что в США убивали популярных президентов Подробнее

В 1978 году Комитет Палаты представителей по убийствам пришёл к выводу, что Кеннеди «вероятно, был убит в результате заговора», и допустил наличие второго нападавшего. Однако, согласно итоговому заключению комитета, этот второй стрелок, по всей видимости, промахнулся: все смертельные и тяжёлые ранения, по мнению комитета, были нанесены выстрелами Освальда. Новую надежду сторонникам версии о выстреле с холма даёт любительская плёнка Орвилла Никса: его камера 8-мм была направлена именно на травяной холм в момент выстрелов, и адвокат семьи Никса утверждает, что современные оптические технологии и ИИ позволят разглядеть то, что не увидели в 1960-х. В последующие годы независимые экспертизы, в том числе по заказу правительства (например, Национальной академией наук в 1980 году), поставили под сомнение надёжность акустических доказательств, на которых строился вывод комитета о втором стрелке; скептицизм касался и интерпретации данных с плёнки Никса, хотя дискуссия о визуальном анализе продолжается.

Мафия, ЦРУ и выстрел, оборвавший молчание

Третья загадка — мотив и исполнение. Если Освальд не был одиноким фанатиком, то кому была выгодна смерть президента? Среди главных подозреваемых называют мафию: Роберт Кеннеди, брат президента и генеральный прокурор, вёл войну с организованной преступностью, а техасский босс Карлос Марчелло, по версии обвинителей, обладал и мотивом, и возможностями, и связями в Далласе. Согласно документам, обнародованным в 2007 году, Марчелло якобы признался в тюрьме сокамернику-осведомителю ФБР в организации убийства. Вариант «Убийца-одиночка». Что нового сказали архивы об убийстве Кеннеди Подробнее

Другая влиятельная версия указывает на ЦРУ: консервативное крыло разведки могло мстить Кеннеди за провал операции в заливе Свиней и за попытки наладить отношения с Кубой и СССР. Ни одна из этих теорий не получила решающих судебных доказательств, но обе объясняют ключевую аномалию: через два дня после ареста Освальда застрелил владелец ночного клуба Джек Руби, связанный с криминальным миром. Руби утверждал, что действовал из мести, однако многие исследователи видят в этом устранение свидетеля, а не акт возмездия. Сам Руби умер в тюрьме в 1967 году, так и не раскрыв того, что, по мнению конспирологов, мог знать.

Источники:

https://govbooktalk.gpo.gov/

https://www.archives.gov/

https://www.independent.ie/