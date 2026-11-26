85 лет назад, 27 ноября 1941 года, один военный корреспондент газеты «Красноармейская правда» фактически завалил редакционное задание. Что, в общем, неудивительно. Ему было немного не до того — пришлось принято бой, а потом и отступать на последний рубеж…

Тот день вообще был одним из самых тяжких в Битве за Москву. Резервы РККА, которые уже подошли, сберегались до 5 декабря, то есть до начала запланированного контрнаступления. Гитлеровцы рвались к столице СССР, а останавливать их приходилось тем, что есть, безо всяких пополнений. Именно 27 ноября немцы заняли Яхрому и нацеливались на село Красная поляна, а 78-я стрелковая дивизия оставила Истру и заняла оборону близ деревни Ивановское.

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В эту самую дивизию, которая буквально на днях получила почётное звание и новый порядковый номер, став 9-й гвардейской, и были отправлены работники Политуправления вместе с журналистами — поздравить командиров и бойцов, и, разумеется, написать об их боевых подвигах. С последним пришлось повременить. Репортаж у военкора никак не клеился. Но под впечатлением того, что он увидел, родилось коротенькое стихотворение, которое к публикации не предназначалось — это было письмо домой, жене. Начиналось стихотворение так: «Бьётся в тесной печурке огонь…»

Репортаж будет написан потом. Но его эффект вряд ли может сравниться с тем впечатлением, которое произвела песня, написанная в апреле 1942 года, на эти стихи, родившиеся экспромтом, вместо редакционного задания. Таких хитов военного времени, появившихся на свет странным образом, хватает. Сегодня наш рассказ о трёх из них.

«В землянке»

Итак, военкор «Красноармейской правды» Алексей Сурков в тот день репортажа так и не написал. Но это как посмотреть. Потому что первый куплет песни можно назвать репортажем даже без особых натяжек. Помните, что там происходит?

Бьётся в тесной печурке огонь.

На поленьях смола, как слеза.

И поёт мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Это и есть точное описание того, как закончился тот день для Алексея Суркова и тех, кто отступил на последний рубеж обороны. Землянка, печурка, и кто-то «пробует лады» гармоники, пытаясь снять напряжение. А оно было таким, что будь здоров — Сурков вспоминал: «Потом, когда мы немного освоились на новом месте, начальник штаба полка капитан Величкин, тот, который закидал гранатами вражеских автоматчиков, сел есть суп. Две ложки съел и, смотрим, уронил ложку — уснул. Человек не спал четыре дня. И когда раздался телефонный звонок из штаба дивизии — к тому времени связь была восстановлена, — мы не могли разбудить капитана, как ни старались…» Да, бои были нешуточными — достаточно сказать, что отступать пришлось по минному полю, к тому же ещё и под таким обстрелом, что шинель Суркова оказалась посечённой осколками. Именно тогда ему и пришли в голову строчки «а до смерти четыре шага», из-за которых песню впоследствии чуть было не «закрыли» по причине «упаднических настроений». Но Сурков уродовать песню не позволил и получил настоящую народную поддержку — часто приводят цитату из письма гвардейских танкистов: «Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, — мы-то ведь знаем, сколько шагов до неё, до смерти».

«Случайный вальс»

А вот эта, не менее известная вещь, рождалась очень долго. И, можно сказать, даже с кое-каким участием высшей воинской элиты — к ней некоторым образом приложил руку сам Константин Рокоссовский.

Зимой 1941-1942 годов поэт Евгений Долматовский о такой судьбе своего детища даже и не думал. Впрочем, не было ещё и самого детища. А было стихотворение «Танцы до утра», опубликованное в феврале 1942 года в газете Юго-Западного фронта «Красная Армия». Которое тоже можно назвать репортажем, или зарисовкой с натуры, о чём Долматовский вспоминал так: «Стоит воинской колонне остановиться на ночёвку в прифронтовом селе или городке, и вот уже возникают знакомства, и откровенные разговоры, и влюблённость, и всё это носит грустный и целомудренный характер; а рано-рано — расставание, отъезд… Даже в заголовок стихотворения я вынес то, что крупными неуклюжими буквами было выведено на листах бумаги, прикреплённых к дверям школы: «Танцы до утра». Подобные объявления зазывали молодежь в те времена…»

Завершалось стихотворение так:

Танца вечная погоня

Удивительно легка,

И лежит в моей ладони

Незнакомая рука…

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И размер не тот, и ритмика не та, и всё не то. Но есть один-единственный образ, из которого и родился знаменитый текст песни, начинающейся так:

Ночь коротка, спят облака

И лежит у меня на ладони

Незнакомая ваша рука…

Произошло это после Сталинградской битвы, когда генерал-полковник Константин Рокоссовский, пленивший фельдмаршала Паулюса, пригласил на заседание Военного совета фронта Евгения Долматовского и композитора Марка Фрадкина. Их песни были особенно популярны среди участников Сталинградской битвы. Рокоссовский, вручив поэту и композитору Ордена Красной Звезды, поинтересовался «состоянием и действием песенного оружия, находящегося в его войсках и под его начальством». Вот тут Долматовский и вспомнил своё прошлогоднее стихотворение. Оно было Рокоссовскому знакомо, и генерал-полковник дал добро на переделку текста и превращение его в песню. Рука у него была лёгкая, и в танцах он толк понимал, свидетельством чему эпизод из страшного лета 1941 года, когда Рокоссовский под Смоленском поинтересовался у отступающих войск, есть ли в их частях клуб для командиров, и проводятся ли там танцы. Переждав короткий всплеск возмущения, мол, дотанцевались уже, он сказал: «Вы это зря. Ведь мы будем воевать не месяц, не год, а много больше. Надо привыкать к войне. Я думаю, что, когда заеду к вам в следующий раз, клуб в дивизии всё же будет».

Словом, с таким напутствием песня просто не могла получиться посредственной. Уже спустя неделю её пели на всём протяжении железной дороги от Сталинграда до Ельца, куда перегоняли эшелоны для подготовки Курской битвы. А спустя несколько месяцев — и вся страна.

«Тёмная ночь»

А эта песня — пример того, как фронтовая песня может родиться вне фронта. Более того — в глубокой эвакуации, в Ташкенте, где и думать смешно о каких-то репортажных зарисовках с натуры. Правда, декорации были выстроены на совесть — режиссёр Леонид Луков, снимавший фильм «Два бойца» с Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях, об этом позаботился. Прифронтовая землянка с протекающим потолком у него вышла очень натуралистично.

А вот эпизод в этой землянке никак не шёл. И тогда режиссёр отправился к композитору Никите Богословскому — была надежда, что вырулить эпизод поможет песня. Так что здесь сначала родилась мелодия, а уж только потом поэт Владимир Агатов написал знаменитый текст, начинающийся со слов: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи…» Голос Марка Бернеса — а именно его исполнение считается классическим — довершил остальное. Песня, несмотря на своё вопиюще нефронтовое происхождение, стала одним из символов Великой Отечественной войны.