«Материнство — это всегда плюс для женщины. И карьере оно не мешает, а, наоборот, помогает».

Легче или труднее живется сегодняшним мамам по сравнению с их мамами и бабушками? Об этом накануне Дня матери, отмечаемого в России в последнее воскресенье ноября, aif.ru поговорил с основателем и руководителем Общероссийской общественной организации «Совет матерей», врачом-педиатром и мамой двоих сыновей Татьяной Буцкой.

Дети или работа?

Виталий Цепляев, aif.ru: Татьяна Викторовна, знаете, что нейросеть Алиса (тоже ведь женщина в каком-то смысле) считает главной проблемой современного материнства? Это давление социума, которое навязывает идеал «правильной матери». «От женщины ждут, что она будет: свободной в выборе, но при этом полностью подчинённой роли матери; компетентной во всём, и при этом не имеющей права на слабость или усталость». Этот идеал создаёт в душе мамы огромное внутреннее напряжение, считает Алиса. Она права?

Татьяна Буцкая: В этом вопросе я бы все же слушала не искусственный интеллект, а свое материнское сердце. И оно говорит о том, что рождение детей — это счастье. Какой бы трудной ни была жизненная ситуация — когда ты прижимаешь к груди малыша, вдыхаешь его запах, ты обо всем забываешь. Я, например, со своим младшим постоянно занималась «Андрюша-терапией»: в самые сложные моменты прижимала сына к себе и чувствовала себя совершенно счастливым человеком.

Семья Ильючик из Подмосковья (16 детей). Фото: соцсети

— Но многие молодые женщины хотят «жить свою лучшую жизнь» здесь и сейчас — получить образование, найти хорошую работу, сделать карьеру, ни в чем не уступая мужчинам. И им кажется, что материнство этот «идеальный сценарий» может разрушить...

— На мой взгляд, дело обстоит ровно наоборот. Есть научные данные о том, как сильно материнство изменяет состояние женщины, когда она начинает отвечать не только за себя, но и за маленького человечка, которого она родила. Как в женщине просыпается естественный инстинкт защиты, инстинкт заботы, когда для своего ребенка она готова сделать больше, чем для самой себя. Энергия, которая даётся матери самой природой, поднимает ее на совершенно иной уровень! Да, социум вносит свои поправки. Понятно, что многое зависит от образования, образа жизни, наличия вредных привычек и т. д. Но если мы говорим о среднестатистической женщине, то материнство — это всегда плюс для её жизни. И карьере это не только не мешает, а, наоборот, помогает. В конечном счете женщины с детьми получают бОльшую зарплату, более высокие должности, более высокий уровень уважения в коллективе.

Семья Красниковых из Москвы, в которой 17 детей. Фото: соцсети

— Если мама на несколько лет выпадет из этого коллектива, пока сидит с детьми, она разве не потеряет квалификацию, перспективы роста?

— Да кто же сидит дома несколько лет? Сейчас совершенно другой ритм жизни. Да, некоторые женщины выбирают роль домохозяйки, но не потому, что дети мешают работать, а потому, что эта роль им ближе по натуре. А кто хочет самореализоваться и «заработать все деньги мира», тот найдет возможность сделать это и с ребенком на руках. Сегодня во многих случаях даже на работу можно приходить с детьми, можно трудиться на удаленке — кому как удобнее.

— Почему вы — уже, скорее, не как общественник, а как врач, — призываете всех успеть родить первого ребенка до 35 лет?

— Не только первого — всех детей надо постараться родить до 35 лет. Потому что в более старшем возрасте это сопряжено с рисками для здоровья. Откладывание на потом может привести к тому, что «потом» вообще не наступит. Вырастает риск онкологических заболеваний, поскольку органы, не выполнившие свою природную роль, могут начать перерождаться. И статистика говорит о том, что женщины нерожавшие, не кормившие ребенка грудью, чаще болеют раком. Но есть и причины не физиологического, а ментального свойства. Невозможно измерить тот уровень пустоты, который с годами возникает в душе женщины, у которой нет возможности родить ребенка. Когда ты вроде бы уже всего достигла, заработала себе на квартиру, на машину — а счастья нет. И не будет, потому что «поезд ушел», детский смех в своей прекрасной квартире ты уже не услышишь. Осознавать такое очень горько и больно. Доходит до того, что женщина соглашается принять донорскую яйцеклетку, лишь бы забеременеть. Но рожать чужого ребенка — согласитесь, тоже не самая лучшая история.

— В среднем первый ребенок во сколько лет у мам сейчас появляется?

— Многое зависит от места жительства. В среднем — в 25 лет, в мегаполисе этот возраст сдвигается до 29 лет. Вместе им всегда хорошо. Как государство помогает многодетным семьям Подробнее

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— Своим бабушкам сегодняшние мамы могут, скорее, позавидовать или посочувствовать? С одной стороны, в плане подгузников, быта в целом стало намного комфортнее. С другой, раньше и помощников было больше, потому что семьи были большими, и образование с медициной были полностью бесплатны, и детей без опаски отпускали гулять одних...

— Опасности были и раньше. Но какие тогда были варианты у мам? Няню не наймешь, работу не оставишь. Мне кажется, в наше время жизнь родителей однозначно стала проще. Посмотрите, как поддерживаются студенческие семьи. И деньги дополнительные им при рождении ребенка платят, и жилье дают. В вузах устраивают комнаты матери и ребенка. С платного обучения на бесплатное переводят. Много и других видов помощи есть.

— Родители с детьми очень часто просто не знают, какие меры поддержки для них есть?

— Да. И поэтому мы предложили устраивать «социальную диспансеризацию» — выдавать каждой семье, которая уже имеет детей или ожидает их рождения, персональный список всего, что ей положено. Теперь работаем вместе с властями регионов, с вузами, с бизнесом, чтобы эту практику распространить. В Москве, например, мы вместе с крупными работодателями начали совмещать репродуктивную диспансеризацию с социальной. К слову, и те меры поддержки семей, что приняты столичными властями, заслуживают самой высокой оценки. Это и подарочный набор для новорожденного «Наше сокровище», и развитая сеть молочных кухонь для беременных и кормящих мам. Очень хочется, чтобы такие же были доступны всем мамам в стране. Сила Надежды. Мама 15 детей — о том, как управляться с огромным семейством Подробнее

— Каких форм поддержки, на ваш взгляд, ещё не хватает?

— Особенно востребованы те, что может предложить бизнес. Например, когда торговая сеть дает многодетным скидку 10% — для семьи это существенная экономия. Недавно мы предложили кафе и ресторанам также давать подобные скидки. А ещё устраивать для семей по выходным «дни без гаджетов». Своего рода цифровой детокс и для детей, и для взрослых. Уверена, что это будет пользоваться спросом. Родители порой просто не могут найти повод, чтобы самим отложить телефон и забрать его из рук ребенка. Вспомнить, что такое живое общение, с разговорами, чаепитием, настольными играми.

Но в целом с мерами поддержки семей в России все очень даже неплохо. Когда я стала считать, откуда семьи могут получить различные субсидии, льготы и привилегии, получилась пирамида из 7 уровней — как у пирамиды Маслоу, описывающей человеческие потребности. Это федеральный, региональный и муниципальный уровни, плюс вуз, работодатель, некоммерческие организации и бизнес. Всего мы в «Совете матерей» насчитали 12 тысяч мер поддержки, и этот реестр продолжает пополняться. Все меры можно найти на нашем сайте в разделе «Шпаргалка для родителей». Уверяю: просканировав «пирамиду Буцкой», как я в шутку ее называю, уровень за уровнем, каждая семья сможет облегчить себе решение практически любого вопроса — будь то жилье, образование, работа и т. д.