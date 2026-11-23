Врачи Мадагаскара смогут обследовать пациентов в медпунктах и выезжать к жителям отдалённых населённых пунктов, используя технологии Сбера. Для этого медработники будут работать с мобильными диагностическими комплексами «Цифровой ФАП», а для экспресс-оценки показателей здоровья появится умное зеркало GigaDoc. Оба решения разработала индустрия здоровья Сбера. Врачи пройдут специальное обучение по работе с мобильными комплексами. Сервис адаптирован под специалистов Мадагаскара и переведён на французский язык.

С помощью «Цифрового ФАПа» медработники смогут снять ЭКГ, измерить артериальное давление, сделать рентгеновский снимок и провести анализы. Оборудование можно использовать и на дому у пациентов, которым трудно самостоятельно добраться до медпункта. Комплекс работает без интернета и сохраняет результаты в электронном виде, чтобы врач мог изучить их позже. Встроенный ИИ помогает врачу интерпретировать данные и предлагает ему три возможных диагноза.

Мобильные диагностические комплексы помогут Минздраву Мадагаскара сделать диагностику доступнее. Часть исследований пациенты смогут пройти на месте, а по результатам врачи первичного звена смогут определить, кому нужна консультация профильного специалиста или обследование в крупной больнице. Это поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Чтобы пройти экспресс-оценку с помощью GigaDoc, пациенту достаточно посмотреть в камеру. Она фиксирует едва заметные изменения цвета кожи лица, связанные с кровотоком. По этим данным искусственный интеллект за несколько секунд оценивает ряд показателей, среди которых артериальное давление, показатели состояния сосудов, уровень стресса, усталости и другие. При необходимости сервис порекомендует обратиться к профильному специалисту.

«Искусственный интеллект уже помогает сделать профилактику частью повседневной жизни. В России Сбер развивает сервисы, с которыми людям проще следить за своим здоровьем и поддерживать полезные привычки. Для врачей мы создаём инструменты, которые берут на себя часть рутинной работы с данными обследований. Так технологии помогают человеку заботиться о себе каждый день, а врачу — сосредоточиться на работе с пациентом. Мы открыты к сотрудничеству с зарубежными партнёрами и готовы делиться опытом внедрения таких решений, чтобы вместе делать профилактику и диагностику доступнее», — прокомментировал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.