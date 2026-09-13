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Погибшие, пожары и разрушения: все новые детали атаки дронов на Нижнекамск

Радмир Беляев. Мэр Нижнекамска
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В Нижнекамске жильцов дома, который получил серьезные повреждения в результате атаки ВСУ, временно разместили в ближайшей школе. Тем временем специалисты оценивают масштабы повреждений жилого здания. Общее число пострадавших, по данным пресс-службы главы Татарстана, достигло 12, двое погибли. Следователи возбудили дело о теракте. Аif.ru собрал подробности.

Число пострадавших при ударе по Нижнекамску достигло 12

Общее число пострадавших на гражданских и промышленных объектах достигло 12 человек, сообщила в мессенджере МАХ пресс-служба главы Татарстана.

По данным главы Нижнекамска Радмира Беляева, четверо пострадавших - это жильцы дома, в который попали обломки БПЛА. Также ранения получили два молодых человека, которые находились в машине, поврежденной обломками попавшего в дерево дрона, они находятся в тяжелом состоянии. При этом еще два молодых человека, находившихся в этой же машине, погибли.

Для жильцов поврежденного дома в Нижнекамске организовали пункт временного размещения

В ночь на воскресенье, 13 сентября, Нижнекамск подвергся мощной атаке беспилотников.  В результате атаки на одном из промышленных предприятий произошел пожар, также получил повреждения жилой дом. Глава Нижнекамска Радмир Беляев в мессенджере МАХ сообщил, что встретился с жильцами наиболее поврежденного дома, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, обустроенного в ближайшей школе. По словам мэра, для них организовали питание, а специалисты фиксируют все обращения жильцов.

Беляев также отметил, что многие из них в первые минуты сирены спустились в укрытие, что позволило избежать большого числа пострадавших - в результате при атаке на жилой дом травмы получили четыре человека.

Глава города сообщил, что побывал в НЦРМБ, где сейчас лечатся трое пострадавших. 
Остальные пострадавшие получают медпомощь амбулаторно, они чувствуют себя лучше, сообщил Беляев.

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Повреждения получили жилые дома и автомобиль, на заводе тушат пожар

По данным властей Татарстана, под удары ВСУ в Нижнекамске попали производственные и гражданские объекты, а также автомобиль. В результате на одном из заводов начался пожар. Спасатели занимаются его ликвидацией, при этом производственный процесс на предприятии не прекращен.

Один беспилотник попал в дерево и упал на стоявший рядом автомобиль, он загорелся.

Кроме того, повреждены жилые дома. Беляев сообщил, что из одного из них из соображений безопасности эвакуировали жильцов. По его словам, специалисты занимаются обследованием здания - проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы дать оценку характеру и степени повреждений.

Он также сообщил, что в некоторых домах после ударов ВСУ также выявлены повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки, в том числе с учетом погодных условий – оперативно застеклить окна, сообщила в мессенджере МАХ  его пресс-служба.

Следователи возбудили дело о теракте после атаки ВСУ на мирных жителей

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с ударами украинских боевиков по гражданским объектам в Татарстане ведомство возбудило дело о теракте.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на город Нижнекамск Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ)», - приводятся ее слова на канале ведомства в мессенджере МАХ. 

Она рассказала, что следователи и криминалисты ведомства работают на местах происшествия. По найденным фрагментам БПЛА и другим вещдокам ведомство назначит судебные экспертизы. Кроме того, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям военных украинской армии, совершивших очередной теракт против мирных граждан, отметила Петренко.
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