Стало известно, откуда дроны атаковали Нижнекамск, где погибли два человека

Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали Татарстан. В Нижнекамске в результате атаки БПЛА погибли два человека, шесть мирных граждан получили ранения. На одном из предприятий начался пожар. По данным пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, всего в результате атаки БПЛА на республику пострадали 12 человек.

«Дроны для ударов по дальним регионам запускают максимально близко к российской границе. Это Черниговская, Сумская область, если удар планируется на север нашей страны. Если на восток — то Сумская, Харьковская и в настоящий момент Днепропетровская области, которые расположены ближе всего к нашим восточным регионам. Если удар идёт по южному направлению, на Кавказ, на Туапсе, на Сочи, то в этом случае используется Одесская область. В этом варианте дроны идут над Черным морем. Эти три основных маршрута — три основных точки запуска украинских дронов», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО ликвидировано 389 украинских БПЛА в воздушном пространстве над территориями 15 регионов РФ и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.