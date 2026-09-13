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Погибли люди, горят дома, авто и НПЗ: БПЛА атаковали Нижнекамск 13 сентября

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Нижнекамск подвергся атаке беспилотников 13 сентября. По данным властей Татарстана, повреждения получили промышленные и гражданские объекты, есть погибшие и пострадавшие, городские службы работают на местах и устраняют последствия произошедшего. Подробности приводит aif.ru.

Дроны атаковали жилые дома и предприятия

В ночь на воскресенье в Нижнекамске была объявлена беспилотная опасность, утром угрозу атаки БПЛА отменили. После атаки на одном из промышленных объектов произошло возгорание. На месте продолжается тушение пожара.

По данным властей, производственный процесс на предприятии не останавливался. Специалисты одновременно занимаются ликвидацией последствий атаки.

Есть погибшие и пострадавшие

12 жителей получили травмы и обратились за медицинской помощью в результате атаки БПЛА. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Один беспилотник попал в дерево, после чего повреждения получил находившийся рядом автомобиль. В салоне машины находились четверо молодых людей. Двое из них погибли, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Глава города Радмир Беляев выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее большой трагедией для Нижнекамска. По его словам, сейчас основной задачей остается помощь пострадавшим и скорейшее устранение последствий атаки.

Ещё 40 человек пострадали, в том числе двое детей.
Траур. В результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 13 человек, 78 ранены Подробнее

Городские службы устраняют последствия

Глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что с утра объехал все объекты, которые получили повреждения. На местах работают городские службы. По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направляется премьер-министр республики Алексей Песошин. Ему поручено оценить ситуацию и координировать дальнейшую работу.

Власти намерены в короткие сроки восстановить поврежденные объекты. При необходимости жителям пострадавших квартир предоставят временное размещение, а с учетом погодных условий оперативно восстановят остекление домов.

После атаки в некоторых домах есть повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах. Жители, чье имущество пострадало, могут позвонить по телефонам  (8555) 35-10-72; 8 (8555) 35-10-00 в службу учета претензий граждан. Специалисты зафиксируют обращение и предоставят необходимую информацию по дальнейшим действиям.

Предыдущие атаки украинских беспилотников на регион

Нижнекамский район Татарстана в ночь на 7 сентября также подвергся массированной атаке беспилотников, налет удалось отразить. 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Под удары попали производственные и гражданские объекты, а также дома, тогда погибли 13 человек и 78 пострадали.

Средства ПВО отразили атаку на регионы

Дежурные средства российской ПВО в ночь на 13 сентября перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотную опасность ночью объявляли в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Крыму, Краснодарском крае, а также в Волгоградской, Пензенской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областях, в последней более 60 БПЛА.
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