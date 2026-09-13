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Средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА за ночь

РИА Новости / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ночь на 13 сентября в Ростовской области было сбито свыше 60 беспилотных летательных аппаратов, а в Пензенской области — три дрона.

В некоторых регионах России ночью объявляли об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Это касалось Татарстана, Башкирии, Чувашии, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Ростовской областей.

В Нижнекамске повреждения получили промышленные и гражданские объекты, есть погибшие и пострадавшие.
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