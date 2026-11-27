Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, информирует о том, что хакеры совершили атаку на Cloud One — облачную вычислительную платформу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

«Хакеры взломали флагманскую облачную вычислительную платформу ВВС США», - говорится в сообщении.

Как уточняют источники агентства, факт несанкционированного доступа выявили на протяжении минувшего месяца — в процессе работ по модернизации системы. По их словам, из-за этого инцидента работа платформы оказалась нарушена.

Масштабы проникновения пока не установлены. Тем не менее оно способно создать угрозу для крупного массива сведений, включая данные конфиденциального характера.

Ранее сообщалось, что хакер взломал менеджер паролей 1Password.