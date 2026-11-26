Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Россия будет развивать не одну, а сразу несколько суверенных моделей искусственного интеллекта, при этом количество национальных моделей будет еще больше. Об этом министр заявил в ходе выступления на форуме Tadviser SummIT.

По словам Шадаева, ведомство намерено создать конкурентную среду среди разработчиков. «Я уверен, что у нас суверенных будет несколько. Несколько вендоров, несколько моделей. То есть в этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить», — сказал он. На уточняющий вопрос модератора о минимальном количестве таких моделей глава Минцифры ответил: «Хотя бы две было бы».

При этом чиновник подчеркнул, что национальных моделей будет значительно больше. «Мы за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, записей, чтобы была конкуренция», — добавил он.

Ранее, в июне, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко поясняли критерии различия между типами моделей. Так, суверенная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели допускается использование решений с открытым исходным кодом, однако ее ключевые характеристики должен определять отечественный разработчик. Общим требованием для обеих категорий является обязательное хранение и обработка данных на территории РФ.

Согласно новым нормам закона об искусственном интеллекте, процедура присвоения статуса национальных и суверенных моделей начнется с 1 марта 2027 года. Как ожидается, первые претенденты на получение этого статуса появятся в течение двух-трех месяцев после вступления норм в силу.

«Весной следующего года, я думаю, у нас появятся первые претенденты», — резюмировал глава цифрового ведомства.