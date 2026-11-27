Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном интервью aif.ru сказал, откуда ВСУ атаковали Смоленскую область в пятницу.

В ночь на 27 ноября Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников, было сбито 45 БПЛА. Среди населения пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

«Если дронам нужно выйти на Тулу, Подмосковье или Смоленск, то их будут запускать из Сумской и Харьковской областей, из-под Купянска. Даже может быть из Полтавщины», — сказал Попов.

Генерал-майор уверен, что страны Запада помогают украинским войскам наводить БПЛА.

«США могут предоставлять информацию, правда, не напрямую, а опосредованно через ту же Румынию или Польшу, англичан и немцев. Страны Запада имеют возможность информировать, предоставлять необходимое навигационное обеспечение, сопоставлять метеорологические условия и другие нюансы, чтобы пытаться преодолевать нашу систему ПВО», — пояснил Попов.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.