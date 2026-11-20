Аудиовизуальная (светозвуковая) релаксация. Очки со световыми импульсами и наушники, откуда льются бинауральные ритмы (когда в каждое ухо подаются звуки с разными частотами. При этом мозг «слышит» третий, иллюзорный ритм, частота которого равна разнице между двумя – Ред.) реальными звуками. синхронизируют биоритмы мозга, помогая быстро снять острое психоэмоциональное напряжение.