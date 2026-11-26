На XI конференции «Путешествие в мир ИИ» (AI Journey) 26 ноября мэр столицы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путина и президенту Казахстана Касым-Жомарта Токаеву - столичные разработки в сфере искусственного интеллекта. Центральное место среди них занимает «Цифровой двойник Москвы» — платформа, которая с 2019 года помогает управлять городом и планировать его развитие. С ее помощью ежегодно принимают более двух тысяч управленческих решений.