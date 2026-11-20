Елоховский собор — один из старейших храмов столицы. Именно здесь в 1799 году крестили Александра Сергеевича Пушкина. В советские годы храм стал кафедральным патриаршим собором Русской православной церкви. За последние годы в Москве спасли и отреставрировали около 130 храмов.