Музей боевой славы в школе №1228 был создан в 2008 году. Именно отсюда в 1941-ом уходила на фронт 3-я Московская Коммунистическая дивизия народного ополчения. О том, что формируется его экспозиция, жители Лефортова узнавали по «сарафанному радио». Боевые награды для коллекции приносили ветераны Великой Отечественной и их дети.